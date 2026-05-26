Roland-Garros 2026 : les joueurs français en action

La 3e journée des internationaux de France a vu plusieurs joueurs français faire l'objet d'attention. Moïse Kouamé, Diane Parry, Elsa Jacquemot et Loïs Boisson sont quelques-uns des joueurs qui ont fait l'objet d'attention.

A la 3e journée des internationaux de France , plusieurs joueurs français ont fait l'objet d'attention. Le tout jeune Moïse Kouamé (17 ans) a vaincu le vétéran croate Marin Cilic, tandis que Diane Parry s'est qualifiée pour le second tour en battant l'Ukrainienne Anhelina Kalinina.

Elsa Jacquemot est devenue la première joueuse tricolore à se hisser au deuxième tour de l'édition 2026 de Roland-Garros, où elle affrontera la N.1 mondiale Aryna Sabalenka. Loïs Boisson, la révélation française de l'an dernier, a été éliminée d'entrée par la Russe Anna Kalinskaya. Le titre de la tenante du titre Coco Gauff a réussi son entrée en lice contre Taylor Townsend, tandis que Daniil Medvedev a été battu d'entrée par l'invité australien Adam Walton





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