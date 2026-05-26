Roland-Garros 2026 : Journée mixte pour les Français, Sinner et Gauff passent, Medvedev éliminé

Lors de la troisième journée de Roland-Garros 2026, les joueurs français ont connu des fortunes diverses. Tandis que Moïse Kouamé a réalisé un exploit en battant Marin Cilic, Loïs Boisson a été éliminée dès le premier tour. Diane Parry et Elsa Jacquemot se sont qualifiées pour le deuxième tour. Du côté des favoris, Jannik Sinner a facilement passé le premier tour, mais Jessica Pegula a été surprise par Kimberly Birrell. Coco Gauff a también avancé, alors que Daniil Medvedev a été battu par Adam Walton.

La troisième journée des internationaux de France à Roland-Garros a été marquée par plusieurs entrées en lice et des performances contrastées pour les joueurs français .

Moïse Kouamé, jeune espoir français de 17 ans, a créé la surprise en battant le vétéran croate Marin Cilic. Du côté féminin, Loïs Boisson a été éliminée dès le premier tour par la Russe Anna Kalinskaya. Diane Parry s'est qualifiée pour le second tour après une victoire en trois sets contre l'Ukrainienne Anhelina Kalinina. Elsa Jacquemot est devenue la première Française à se hisser au deuxième tour en battant la Tchèque Linda Fruhvirtova.

Chez les favoris, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a dominate son premier tour contre le Français Clément Tabur, tandis que Jessica Pegula, cinquième mondiale, a été éliminée par l'Australienne Kimberly Birrell. Coco Gauff, tenante du titre, a battu Taylor Townsend.

Enfin, Daniil Medvedev a subi une défaite surprise contre l'Australien Adam Walton





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