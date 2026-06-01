Roland-Garros 2026 : Diane Parry, seule Française en deuxième semaine, rêve de quarts de finale

Diane Parry affronte la qualifiée polonaise Maja Chwalinska en huitième de finale à Roland-Garros. La Française, future 54e mondiale, est la dernière représentante tricolore et vise un quart de finale après des victoires convaincantes. Son parcours symbolise le renouveau du tennis féminin français grâce à une nouvelle stabilité mentale et un changement d'entraîneur.

Diane Parry , seule représentante française encore en lice à Roland-Garros 2026 , se prépare à affronter la qualifiée polonaise Maja Chwalinska en huitième de finale. Après une victoire convaincante contre Maria Sakkari, ancienne demi-finaliste du tournoi, la Niçoise de 23 ans vise les quarts de finale et peut-être davantage.

Son parcours dans ce tournoi, où elle n'a pas quitté le court Philippe-Chatrier depuis le premier tour, symbolise une résurgence du tennis féminin français après une période de trouble. L'an dernier, Loïs Boisson avait également atteint la deuxième semaine; cette année, Parry écrit une nouvelle page de cette renaissance. Le tennis français féminin traverse uneTransition inattendue.

Il y a un an, la Fédération française de tennis faisait face à des défis majeurs : un top 100 WTA de moins en moins peuplé de joueuses tricolores, une relégation en division 2 de la Billie Jean King Cup, et une numéro 1 mondiale de la catégorie juniors éliminée dès le premier tour. Aujourd'hui, Diane Parry, future 54e mondiale (actuellement 92e), incarne l'espoir renouvelé.

Son tennis élégant et varié, notamment sa volée de revers, ainsi que sa maturité mentale, lui permettent de renverser des adversaires redoutables. Elle a notamment surclassé la championne olympique Qinwen Zheng et la tête de série n°23 Élise Mertens avec le même score de 6-4, 6-0. Cette transformation s'explique en partie par le changement d'entraîneur il y a un an.

Diane Parry a choisi Thomas Högstedt, un coach renommé qui a travaillé avec Maria Sharapova, Caroline Wozniacki ou encore Li Na. Il travaille désormais en binôme avec Julie Coin, sa coach historique, et cette cellule enfin réunie a porté ses fruits lors de ce Roland-Garros, après un titre au Trophée Clarins mi-mai. Selon les observateurs, Parry joue avec une intelligence et une stabilité mentale nouvelles.

Elle profite des erreurs adverses, enchaîne les points sans frustration, et tient la distance sur le court physique de la terre battue. Si elle parvient à enchaîner une saison complète sans blessure, sa progression vers le top 50 semble inéluctable, comme le souligne son entourage.

Son match contre Chwalinska, qualifiée polonaise de 24 ans, représente un piège potentiel mais aussi une opportunité en or de réaliser un exploit similaire à celui de Loïs Boisson en 2025, en atteignant les quarts de finale





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