Roland Garrigues publie 'Campagne dernière', son récit des municipales 2026 à Montauban

Roland Garrigues, ancien maire de Montauban, publie Campagne dernière, un récit de sa campagne aux municipales 2026 aux côtés d'Arnaud Hilion.

L'ancien maire socialiste de Montauban (Tarn-et-Garonne), Roland Garrigues, publie le livre 'Campagne dernière'. Dans cet ouvrage, il raconte comment il a vécu les élections municipales 2026 dans la cité d'Ingres. Le livre est en vente dans les librairies indépendantes de Montauban, ainsi qu'aux magasins Leclerc Sapiac et Aussonne.

Roland Garrigues a signé son livre lors d'une dédicace organisée dans les locaux du Parti socialiste, le lundi 9 novembre 2026. L'ouvrage est préfacé par Arnaud Hilion, premier secrétaire du PS de Tarn-et-Garonne, qui a mené la liste 'Vivre Montauban' aux municipales.

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Un récit personnel de la campagne des municipales 2026

Roland Garrigues occupait la cinquième position sur la liste 'Vivre Montauban' conduite par Arnaud Hilion. Son livre retrace trois mois et demi d'engagement dans cette aventure électorale, vue à travers son propre regard.

Successeur d'Hubert Gouze à la tête de la mairie, Roland Garrigues a été élu pour la première fois en 1983. Il a exercé la fonction de maire de Montauban de 1994 à 2001.

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Pour l'ancien édile, ce livre constitue sa version de l'histoire. Il y revient sur les coulisses d'une campagne qu'il considère comme sa dernière.

Pourquoi Roland Garrigues a rejoint la liste d'Arnaud Hilion

Roland Garrigues a accepté de soutenir Arnaud Hilion parce qu'il estimait que sa seule ambition était de l'aider. Il affirme avoir été approché pour être tête de liste, alors que l'on disait que la gauche n'avait personne à proposer.

Selon lui, Arnaud Hilion avait pourtant déjà été investi par les militants. Roland Garrigues explique aussi avoir voulu réagir face à la pression de l'extrême droite, qu'il juge impossible à ignorer.

Âgé de 73 ans, il dit avoir voulu être dans la transmission plutôt que dans la recherche d'une place. Il affirme avoir apporté des idées, son expérience et quelques arguments, sans chercher à faire le malin.

Il assure que Carole Delga lui a clairement indiqué que certains voulaient débrancher Arnaud Hilion. Pour Roland Garrigues, abandonner le candidat, alors qu'il dit avoir été bafoué, insulté et calomnié, n'était pas envisageable.

Une gauche divisée et des outils de campagne transformés

Roland Garrigues estime que la gauche est apparue divisée pendant cette campagne. Selon lui, l'union à gauche, présente lors de sa première campagne, n'existait plus lors des municipales 2026.

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Il critique également le climat au niveau national, affirmant que Jean-Luc Mélenchon insultait régulièrement les autres membres de la gauche. Il déplore par ailleurs l'absence de nouvelles des Radicaux et de Place Publique, à l'exception de Michel Cappelletti.

Roland Garrigues souligne que la manière de faire campagne a changé, avec les réseaux sociaux et les téléphones portables. Il juge pourtant qu'il faut conserver le porte-à-porte, car une campagne consiste aussi à aller à la rencontre des habitants.

Le bilan de Roland Garrigues et les sources de son livre

Roland Garrigues affirme que le résultat électoral ne l'a pas comblé. Il décrit toutefois une campagne qui l'a rajeuni et rafraîchi, dans une ambiance d'équipe bien menée.

Pour rédiger son récit, il explique avoir classé ses archives et tenu un journal de bord. Il s'appuie également sur la mémoire des réseaux sociaux pour reconstituer les événements.

Roland Garrigues précise avoir travaillé pendant un an avec l'équipe de Arnaud Hilion. Il présente ce livre comme un témoignage personnel, destiné à donner sa lecture des faits à Montauban.