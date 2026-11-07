Rokhaya Diallo au Bâbord Live Show à Bordeaux le 10 novembre

Rokhaya Diallo et Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré animent le Bâbord Live Show à Bordeaux le 10 novembre. Débat sur la parole minoritaire et concert Sowge.

La journaliste et autrice Rokhaya Diallo sera l'invitée d'honneur du cinquième épisode du Bâbord Live Show. Cet événement exceptionnel se déroulera le mardi 10 novembre dans la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux. La rencontre public est prévue pour 19 heures.

Une invitation autour de la parole citoyenne

Rokhaya Diallo rejoint Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré, fondatrice du média dédié aux musiques africaines et afrodescendantes, pour explorer la question de l'audibilité contemporaine. Le duo interroge les spectateurs et participant·es sur les moyens de se faire entendre dans l'espace public actuel. Cette thématique s'inscrit dans une réflexion plus large sur la place des expressions indépendantes et minoritaires.

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Co-célébration de quarante-cinq ans de radio

Cette soirée spéciale marque la célébration des quarante-cinq ans de la radio associative La Clé des Ondes. L'événement est également intégré au sein du festival Hors Jeu / En Jeu, organisé par la Ligue de l'enseignement. Le comédien Gaétan Ranson assure la direction artistique de la présentation, guidant les échanges durant la première partie de la soirée.

Sowge et la scène musicale du label Bâbord

La seconde partie de la soirée met à l'honneur la création musicale indépendante grâce à la prestation du groupe Sowge. Ce projet, labellisé par Bâbord et produit par Unison, propose un mélange de sonorités pop, soul et groove afro. Sur scène, le groupe est accompagné par Clément Tomachot aux claviers et chœurs, ainsi que par Lucca Ferrari à la batterie et à la basse.

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Un réseau de quarante professionnels engagés

Le label Bâbord adopte une démarche inspirée du commerce équitable pour ses productions musicales. Le réseau fédère plus de quarante professionnels, incluant des salles et des radios, ainsi qu'une centaine de groupes. Ces artistes s'engagent conjointement pour l'inclusion sociale, l'écologie et l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie culturelle.

Conditions pratiques et accès à l'événement

L'entrée au Grand Parc de Bordeaux est fixée à un prix libre, bien que la réservation soit fortement conseillée. Le Bâbord Live Show fonctionne sur le modèle d'une émission de télévision tournée en public. La présence de Rokhaya Diallo attire l'attention sur les enjeux de visibilité médiatique pour les voix marginalisées.