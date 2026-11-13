Roggerio Nyakossi et l'OM : La clause de rachat prioritaire toujours active

L'ancien défenseur de l'OM, Roggerio Nyakossi, confirme le maintien d'une clause de rachat prioritaire. Il évolue désormais au RSC Louvain en Belgique.

Roggerio Nyakossi, défenseur central suisse originaire de Genève, a confirmé que l'Olympique de Marseille conserve une clause de rachat prioritaire concernant son contrat. Le joueur, qui a porté les couleurs phocéennes entre 2022 et 2024, explique avoir maintenu des liens professionnels avec le club malgré son départ.

Des liens contractuels toujours actifs

Roggerio Nyakossi reconnaît explicitement l'existence de cette option financière qui avantageait l'OM. Il a précisé qu'il gardait le contact avec certaines personnes de l'administration du club. Pour l'ancien olympien, cette reconnaissance est valorisante et démontre la valeur qu'il accorde à son passage en Provence. Il reste ouvert à toutes les opportunités professionnelles futures, bien que sa priorité actuelle soit ailleurs.

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L'athlète affirme garder un excellent souvenir de son expérience dans la cité phocéenne. Il explique que même si l'issue de son contrat n'a pas conduit à une titularisation durable, la porte n'est pas fermée. La présence de cette clause de rachat illustre la confiance initiale placée en lui par la direction sportive de l'équipe marseillaise lors de sa signature.

Un parcours marqué par la résilience

Arrivé à l'été 2022 en provenance du Servette FC, l'international suisse n'a pas pu pleinement exprimer son potentiel sur le terrain. Freiné par des blessures récurrentes, il n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire régulier de l'équipe première. Malgré cela, il a participé activement aux entraînements avec le groupe professionnel et a même figuré sur le banc à plusieurs reprises.

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Roggerio Nyakossi ne cache aucune frustration concernant son manque de temps de jeu. Il considère chaque parcours comme différent et unique. Selon lui, cette opportunité était incroyable et représentait une réelle fierté de signer dans un club d'un tel prestige. Il estime avoir tiré de nombreuses leçons de cette période, notamment en matière de maturité sportive.

Le défenseur souligne l'importance de s'entraîner avec des joueurs de très haut niveau. Cette immersion lui a permis de progresser techniquement et mentalement. Il affirme que ces expériences ont forgé le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Son approche est celle d'un apprenant constant qui sait tirer le positif de chaque situation professionnelle rencontrée.

Une réussite à Louvain et en sélection

Barré par plusieurs autres joueurs lors de sa dernière saison en Ligue 1, Roggerio Nyakossi a mis le cap sur la Belgique en janvier 2025. Il a rejoint le RSC Louvain pour rebondir sportingement. Ce choix s'est rapidement révélé payant pour sa carrière. Il est devenu un titulaire indiscutable dans la défense du club belge.

Cette régularité sur le terrain lui a ouvert les portes de la sélection nationale suisse. Le défenseur participe actuellement à son premier rassemblement officiel avec les Nati. Sa forme actuelle attire l'attention de plusieurs écuries européennes. Il confirme ainsi son retour au plus haut niveau du football continental.

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Une influence de Benjamin Balerdi

Pendant son séjour à l'OM, Roggerio Nyakossi a beaucoup observé ses coéquipiers pour améliorer son propre jeu. Il mentione spécifiquement Benjamin Balerdi, avec qui il partageait le quotidien. Il qualifie l'acteur français de grand frère pour lui durant cette période.

Le joueur suisse explique qu'il apprenait beaucoup en observant les veterans du groupe. Il essaie systématiquement de tirer le positif de chaque joueur rencontré pour s'améliorer. Cette méthode d'apprentissage a été cruciale pour son développement. Elle lui permet aujourd'hui d'apporter son expérience aux équipes qu'il rejoint.

La clause de rachat prioritaire reste un élément technique de son contrat. Elle n'implique pas un retour immédiat à Marseille. Roggerio Nyakossi reste concentré sur ses performances personnelles au RSC Louvain. L'avenir de sa carrière dépendra de la suite de ses matchs et de ses choix de carrière.