ROG NUC 16 édition 20 : un mini-PC compact avec GeForce RTX 5090 et Core Ultra 9 célébrant les 20 ans de Republic of Gamers

Asus dévoile le ROG NUC 16 édition 20, un mini-PC de 3 litres embarquant une GeForce RTX 5090 et un Core Ultra 9 290HX Plus, célébrant les 20 ans de Republic of Gamers avec des performances de pointe et une connectique étendue.

Présenté au dernier Computex , le ROG NUC 16 édition 20 célèbre les 20 ans de Republic of Gamers avec une promesse spectaculaire : concentrer une GeForce RTX 5090, un processeur Core Ultra 9 et un solide système de refroidissement dans le boîtier le plus compact possible.

Ce mini-PC réussit le tour de force d'embarquer un GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 pour portable dans un châssis de seulement 3 litres. Habillé de noir et d'or, le machine conçue pour célébrer cet anniversaire peut être posée à la verticale ou à l'horizontale. Il s'agit d'une vitrine technologique qui démontre le savoir-faire de la marque. Le ROG NUC 16 édition 20 ne mise pas seulement sur son esthétique semi-transparente et ses touches dorées.

Asus l'équipe d'un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus avec 24 cœurs, d'une GeForce RTX 5090 Laptop GPU avec 24 Go de mémoire GDDR7, de mémoire vive DDR5 à 6400 MHz jusqu'à 128 Go et de deux emplacements SSD M.2 PCIe, dont un Gen 5. Cette machine musclée vise autant les joueurs que les créateurs à la recherche des meilleures performances en traitement 3D, vidéo, mais aussi en IA pour faire tourner des modèles locaux, des LLM quantifiés ou des agents IA.

Bien qu'il s'agisse de composants pour ordinateurs portables, Asus a prévu une dissipation thermique pouvant atteindre 175 watts pour le GPU et une dissipation totale de 300 watts à répartir entre le CPU et le GPU. Pour tenir ces chiffres, le fabricant mise sur trois ventilateurs internes, une chambre à vapeur unifiée et un dissipateur dédié au SSD.

Côté connectique, Asus propose du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, de l'Ethernet 2,5 GbE, du Thunderbolt 4 via USB-C, du HDMI 2.1 x2 et du DisplayPort 2.1 x2, permettant de relier jusqu'à cinq écrans 4K. On note aussi quatre ports USB-A 3.2 Gen 2 mais un seul port USB-C, ce qui peut paraître limité. La conception du châssis permet d'accéder sans outil à la mémoire vive et au stockage, un atout pour un ordinateur si compact (28,2 x 18,95 x 5,65 cm, 3,12 kg).

Le prix n'a pas été communiqué mais cette édition 20 s'apparente davantage à une démonstration de force, destinée à montrer tout le savoir-faire d'Asus en intégration de mini-PC. Elle rappelle que l'innovation en informatique ne se limite pas aux composants mais aussi à leur intégration dans des formats toujours plus réduits sans compromis sur les performances





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