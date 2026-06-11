Rodez: Le marché reviendra à la rentrée, après 7 ans d'absence

Le marché de Rodez, qui a quitté la place de la Cité il y a plus de sept ans, reviendra à la rentrée. Un retour qui n'a pas été simple, mais qui a finalement eu lieu. Les commerçants non-sédentaires avaient décidé de ne pas revenir pour ne pas pénaliser les commerçants de la place, mais finalement, le marché a finalement trouvé ses marques sur le boulevard.

Le marché a quitté la place de la Cité à Rodez (Aveyron) il y a plus de sept ans, mais il reviendra à la rentrée.

Un retour qui n'a pas été simple... C'était une promesse de campagne du nouveau maire, Stéphane Mazars. Il y aurait bientôt à nouveau. Il faut remonter à 2018 pour comprendre la situation.

À l'époque, des travaux étaient programmés sur cette place, qui accueille alors un grand marché le samedi à deux pas de la cathédrale. Dès le printemps, durant les fouilles préventives, le marché est transféré sur une autre place, un peu plus grande. Mais il ne restera finalement pas là durant le véritable chantier. En 2019, avec un peu de retard, les travaux commencent place de la Cité.

Et le marché est finalement revenu, mais pas comme prévu. Les travaux devaient s'achever en décembre 2019, mais la pandémie de Covid-19 passait par là. Il n'y eut donc pas de marché au printemps 2020 à cet endroit. Mais pas après non plus.

Les commerçants non-sédentaires avaient décidé de ne pas revenir pour ne pas pénaliser les commerçants de la place. Sauf qu'à la rentrée de septembre, le marché n'était toujours pas revenu. Et son retour éventuel était devenu un sujet de débats. Le collectif Citoyens du Ruthénois lançait une enquête pour sonder commerçants et usagers.

Verdict : le 'oui' l'emporte. Mais cela reste une enquête. Le marché a finalement trouvé ses marques sur le boulevard. Au point que rien ne bougera jusqu'à fin 2025.

Le député Stéphane Mazars vise alors la mairie occupée depuis 2008 par Christian Teyssèdre. Et met dans son programme le retour du marché place de la Cité. Quand ?

'Les élus travaillent en concertation avec les étaliers pour un retour le 19 septembre', répond la mairie à Les Ruthénois retrouveront alors leurs habitudes d'il y a longtemps, que ce soit en faisant leur marché place de la Cité ou en circulant en voiture Boulevard d'Estourmel le samedi matin. Notons que ce marché n'est pas le seul de la ville. Le samedi, en plus du boulevard d'Estourmel, il y a des marchés de 7 heures à 12h30.

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