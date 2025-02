Rock & Roll Hall of Fame dévoile les noms pour 2025

Le Rock & Roll Hall of Fame a annoncé la liste des artistes candidats à l'intégration dans son temple de la musique en 2025.

Le Rock & Roll Hall of Fame a annoncé ce mercredi 12 février la liste des artistes candidats à l'intégration dans son institution en 2025, considérée comme le temple de la musique aux États-Unis. Les 14 artistes potentiels pour la promotion 2025 sont Bad Company, The Black Crowes, Mariah Carey, Chubby Checker, Joe Cocker, Billy Idol, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, Maná, Oasis, OutKast, Phish, Soundgarden et The White Stripes.

En 2024, Oasis et Mariah Carey figuraient déjà parmi les nominés, mais leurs noms avaient finalement été écartés au profit d'artistes comme Cher, Mary J Blige, Ozzy Osbourne ou A Tribe Called Quest. Sur X, l'ex-chanteur d'Oasis, Liam Gallagher, avait vivement critiqué l'institution américaine, déclarant qu'il n'était en aucun cas intéressé par une récompense de la part d'un « vieil homme coiffé d'un chapeau de cow-boy ». Les artistes élus pour intégrer le Rock & Roll Hall of Fame sont choisis après un vote mené par un jury composé d'artistes, d'historiens et de membres de l'industrie musicale. Les noms des heureux élus seront dévoilés en avril





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ROCK & ROLL HALL OF FAME NOMINATIONS MUSIC INDUCTION ARTISTS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lucas Pinheiro Braathen, le skieur artiste qui veut rendre son sport « rock'n'roll »Fan de mode et de musique, Lucas Pinheiro Braathen détonne dans le milieu conventionnel du ski alpin. Le Brésilien né en Norvège rêve de marquer l'histoire, par ses performances mais surtout sa personnalité.

Lire la suite »

Dexter est de retour : Michael C Hall reprend du serviceLe retour du célèbre serial killer se confirme, Dexter : Résurrection avance bien selon le compte officiel de la série.

Lire la suite »

Les Ulis : Un homme tué par balles dans un hall d’immeubleDans l’Essonne, un homme a été tué par balles et retrouvé dans un hall d’immeuble dans la nuit de mercredi. Une enquête est ouverte pour assassinat

Lire la suite »

Bordeaux : La Broc'n Roll attire les passionnés de musiqueLa quatrième édition de la Broc'n Roll, une brocante d'objets et de disques musicaux, a eu lieu à la Rock School Barbey à Bordeaux. Des centaines de visiteurs ont profité de l'occasion pour dénicher des trésors musicaux, rencontrer d'autres passionnés et vivre une ambiance conviviale.

Lire la suite »

Bordeaux : le Broc’n roll de Barbey veut garder son côté « kermesse cool et familiale »La désormais traditionnelle brocante musicale de la Rock School Barbey a lieu ce dimanche 2 février.

Lire la suite »

Brigitte Macron : dans un look rock’n’roll, elle ose le détail qui fait mouche sur sa silhouetteBrigitte Macron était présente aux côtés d'Arthur, ce 14 janvier dans l'émission Le Grand Concours. Et elle affiche un look rock'n'roll.

Lire la suite »