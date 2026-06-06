Rocher coco géant : la recette idéale pour votre week-end

Découvrez la recette de rocher coco géant idéale pour votre week-end. Simple et rapide à préparer, elle va ravir toute votre petite famille. Les amateurs de rocher coco vont littéralement succomber à cette version géante.

Si vous cherchez une recette de rocher coco idéale pour votre week-end, vous êtes au bon endroit ! Cette version XXL est simple et rapide à préparer et est assurément ravissante pour toute votre petite famille.

Les amateurs de rocher coco vont littéralement succomber à cette version géante. Pour la préparer, cassez les œufs au-dessus d'un cul-de-poule et fouettez-les avec le sucre. Ensuite, préparez le sirop en versant l'eau dans une petite casserole, en ajoutant le sucre et en faisant chauffer tout en mélangeant pour bien dissoudre le sucre. La recette classique du rocher coco repose sur trois ingrédients de base : le blanc d'œuf, la noix de coco râpée et le sucre en poudre.

Vous pouvez également préparer le rocher avec des œufs entiers et du yaourt grec, comme le propose la tiktokeuse, pour une recette encore plus gourmande. N'hésitez pas à remplacer le yaourt à la grecque par de la crème fraîche pour une version encore plus riche. Vous pouvez accompagner ce rocher coco avec un vin doux ou un jus de fruits, ou proposer des fruits frais pour apporter de la fraîcheur et de la légèreté





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