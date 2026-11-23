Après la fermeture de l'Aapiq, le CCAS de Rochefort assure la continuité de la Maison France Service au Petit-Marseille pour garantir l'accès aux droits des habitants.

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Rochefort a pris les devants pour assurer la pérennité de la Maison France Service au cœur du quartier prioritaire du Petit-Marseille. Cette prise de contrôle intervient suite à la fermeture et à la liquidation judiciaire de l' Aapiq, association qui gérait auparavant le portage associatif de ce point d'accueil public depuis son ouverture en 2019. La municipalité a organisé une visite médiatique de l'espace Ferreira-Cerca pour rassurer les habitants et confirmer que le service public reste opérationnel.

Continuité du service public et structure de l'équipe

La Maison France Service regroupe les permanences et services de nombreux organismes nationaux et locaux tels que la CAF, l'Assurance Maladie, les impôts, la MSA et France Travail. L'équipe compte actuellement trois salariés, dont une ancienne collaboratrice de l'Aapiq. Le fonctionnement de cette entité repose sur un budget annuel d'environ 100 000 euros, financé conjointement par le CCAS, l'État et la Communauté d'agglomération Rochefort Océan (Caro). Cette structure permet de maintenir un maillage territorial essentiel pour les usagers.

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Réactions officielles et priorité à l'humain

Isabelle Gireaud, adjointe au maire en charge de l'action sociale, a mis en avant l'effort collectif déployé pour éviter toute interruption de service. Elle souligne la nécessité de remettre de l'humain en proximité, face à la montée du tout numérique. La sous-préfète de Rochefort, Angélique Rocher-Bedjoudjou, a également salué cette mobilisation de l'État et de la Ville. Pour elle, il s'agit de préserver ce maillage républicain dans un quartier où 10 à 12 % des usagers résident effectivement au Petit-Marseille.

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Une fréquentation intense et des besoins quotidiens

La demande au sein de la Maison France Service reste très forte, avec une moyenne de 38 personnes par jour. Cela représente entre 6 000 et 7 000 usagers sur une année civile. Les agents accompagnent les citoyens dans des démarches variées allant des pensions de retraite aux dossiers de la CAF, en passant par la gestion de litiges du quotidien ou les demandes d'aide juridictionnelle. Thomas Pasqualini, coordinateur de la structure, affirme être le dernier maillon de la chaîne et se doit d'apporter une réponse immédiate.

Sécurité et avenir du quartier en débat

La fermeture de l'Aapiq a laissé un vide notable dans l'animation sociale locale, générant des inquiétudes chez les résidents. La question de la sécurité a été l'une des préoccupations majeures lors de la réunion de quartier tenue le 10 novembre. Des habitants du quartier de la Mauratière et du Petit-Marseille se plaignent régulièrement de nuisances sonores nocturnes. La municipalité cherche donc à rétablir un sentiment de confiance tout en répondant aux défis concrets du quotidien.