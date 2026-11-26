Lancement officiel de l'opération Une Peluche pour un Sourire à Rochefort. Des entreprises et clubs sportifs collectent des doudous pour le centre hospitalier avant Noël.

L'initiative Une Peluche pour un Sourire a été officiellement lancée dans les locaux de l'enseigne SoCoo'c situés à Rochefort. Cette collecte citoyenne vise à recueillir des doudous pour le service pédiatrique du centre hospitalier de Rochefort.

Genèse de la collecte solidaire à Rochefort

L'organisation de cette action est portée par Guillaume Duvert, 35 ans, fondateur de l'entreprise G Sport à Tonnay-Charente depuis 2025. Spécialisé dans le marketing sportif et le sponsoring, il cherche à conjuguer l'engagement civique des sportifs avec le savoir-faire des acteurs locaux de l'agglomération.

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Le projet trouve son origine dans un échange avec le club de rugby de Surgères. Initialement, les sportifs envisageaient de reproduire une coutume nord-américaine consistant à lancer des peluches sur un terrain. Cependant, cette idée a été rejetée en raison de problèmes de propreté liés au jeter des jouets sur une pelouse en hiver, conduisant à un format de collecte structurée.

Réseau de partenaires et points de collecte

Pour cette première édition, le réseau s'étend à plusieurs disciplines. Les clubs de football, de volley-ball et de badminton de Rochefort, ainsi que le club de rugby de Surgères, ont répondu présents pour accueillir les dons.

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Côté commercial, de nombreux enseignes locales relaient l'opération. Le magasin de cuisine SoCoo'c à Rochefort, les restaurants McDonald's rochefortais et le magasin Aäsgard spécialisé dans les poêles à bois servent de points de chute principaux.

D'autres acteurs comme la pharmacie Aprium de Tonnay-Charente, l'agence d'intérim Derichebourg et l'épicerie La Pataterie soutiennent également la démarche. L'entreprise CM Communication de Saint-Laurent-de-la-Prée assure la personnalisation des bacs de collecte pour uniformiser la visibilité de l'action.

Processus de nettoyage et critères d'acceptation

Les peluches, qu'elles soient neuves ou d'occasion en très bon état, doivent répondre à des standards stricts avant leur remise. L'entreprise Anett, spécialiste du textile industriel basé à Surgères, gérera le nettoyage rigoureux des doudous pour respecter les règles d'hygiène hospitalières.

L'engagement du partenaire industriel est tel que les salariés d'Anett ont eux-mêmes demandé l'installation d'un bac à l'entrée de leur site. L'organisation insiste sur l'imperabilité des jouets pour garantir le confort et la sécurité des enfants malades.

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Calendrier et redistribution des dons

Les contributions peuvent être remises jusqu'au 12 ou 15 décembre, selon les disponibilités de logistique. Guillaume Duvert précise ne pas s'être fixé d'objectif chiffré pour garder une démarche à taille humaine.

Si la collecte dépasse les capacités d'accueil de Rochefort, les surplus pourraient être redirigés vers l'hôpital de La Rochelle. Avant les fêtes de Noël, des sportifs remettreont les jouets aux enfants hospitalisés pour apporter du réconfort.