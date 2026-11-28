L'adolescent de 16 ans Robrecht Viaene subit de lourdes fractures après un accident en Espagne. Ses nouvelles depuis l'hôpital d'Alicante révèlent un état stable mais grave.

L'espoir du cyclisme belge Robrecht Viaene a partagé une mise à jour inquiétante depuis son réveil à l'hôpital, après avoir été retrouvé inconscient au bord d'une route en Espagne. L'adolescent de 16 ans, membre de la R.EV Brussels Cycling Academy, a subi un accident grave ce jeudi 26 novembre lors d'une session d'entraînement.

Un bilan médical lourd confirmé par le patient

Robrecht Viaene a publié sur Instagram les détails médicaux de sa détention, confirmant qu'il se trouve actuellement en soins intensifs à l'Hôpital universitaire d'Alicante. Son état est décrit comme stable par le coureur, bien que son bilan physique soit extrêmement sévère. Il souffre de quatre côtes cassées, d'un sternum fracturé et d'une clavicule brisée.

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Outre les blessures thoraciques, le coureur belge présente des fractures aux deux mâchoires, au nez et à deux vertèbres dorsales. Le diagnostic médical inclut également un pneumothorax bilatéral, une contusion pulmonaire sur le côté droit et une petite hémorragie cérébrale. Ces informations ont été accompagnées de photographies le montrant sous pansements avec un visage tuméfié.

Une amnésie totale sur les circonstances de l'accident

Les circonstances exactes de l'accident restent floues pour la victime, qui déclare n'avoir aucun souvenir des événements. Robrecht Viaene explique avoir été retrouvé inconscient sur le bas-côté et avoir été évacué par hélicoptère vers l'établissement de soins. Il affirme ne pas savoir ce qui s'est produit, soulignant son ignorance totale sur les causes de la chute.

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Cette perte de mémoire est une conséquence directe des traumatismes crâniens et de la petite hémorragie cérébrale diagnostiquée. La police espagnole a ouvert une enquête officielle afin d'établir les faits et de déterminer si un tiers ou une autre cause est responsable de l'incident.

Le contexte de la R.EV Brussels et Remco Evenepoel

Robrecht Viaene est un membre clé de la R.EV Brussels Cycling Academy, l'équipe de développement officielle créée par le champion du monde Remco Evenepoel. Le jeune coureur a déjà affiché des résultats encourageants cette saison, ce qui faisait de lui une perspective prometteuse pour l'avenir du cyclisme belge.

La R.EV Brussels sert de tremplin pour les jeunes talents visant les équipes professionnelles. Cet accident survient alors que l'organisation se concentre sur la progression de ses athlètes. Les détails précis sur la réaction immédiate de Remco Evenepoel ne sont pas encore rapportés dans cette version des faits.

La suite des soins et le soutien de la communauté

La récupération de Robrecht Viaene sera longue et nécessite une surveillance médicale constante en soins intensifs. Le partage de son état de santé vise à informer la communauté cycliste et ses supporters de son évolution.

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Les prochaines étapes consisteront en stabilisation neurologique et thoracique. Les enquêteurs continueront leur travail pour comprendre la dynamique de l'accident. L'état stable de l'adolescent constitue le seul point positif dans cette situation difficile pour le cyclisme international.