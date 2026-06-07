Robotaxis autonomes: émergence en Europe, tests en plusieurs capitales

Les robotaxis autonomes, en plein essor aux Etats-Unis et en Chine, émergent en Europe, où les grands acteurs chinois et américains lancent des tests cette année dans plusieurs capitales et à propos desquels l'Union européenne devrait signer une déclaration d'intention lundi. En Chine et aux Etats-Unis, les flottes privées de robotaxis ont plus que doublé en 2025 pour atteindre 8.000 véhicules, dans plus d'une vingtaine de grandes villes.

Les robotaxis autonomes , en plein essor aux Etats-Unis et en Chine , émergent en Europe , où les grands acteurs chinois et américains lancent des tests cette année dans plusieurs capitales.

En Chine et aux Etats-Unis, les flottes privées de robotaxis ont plus que doublé en 2025 pour atteindre 8.000 véhicules, dans plus d'une vingtaine de grandes villes. Avec sept ans de retard, les expérimentations vont fleurir en Europe dans les prochains mois. Le Haut-Commissaire français au Plan, Clément Beaune, a récemment dénoncé le "décrochage" de l'UE. Réglementation européenne oblige, un "conducteur de sécurité" doit être à bord du véhicule, mains sur les genoux.

L'UE va accélérer le mouvement en adoptant un "testbed", cadre d'expérimentation simplifié qui permettra aux entreprises de ne plus être homologuées pays par pays. Les ministres européens des Transports doivent adopter cette décision lundi. Le premier essai en Europe a déjà démarré en Croatie, où depuis le 8 avril l'entreprise chinoise Pony.ai et la start-up croate Verne font rouler une dizaine de robotaxis à Zagreb.

A Londres, trois groupes vont lancer des tests cette année: le leader américain Waymo, son concurrent Wayve, avec Uber, et l'entreprise chinoise Apollo Go, notamment avec Lyft. A Madrid, le groupe chinois WeRide vient d'annoncer un test, avec Uber. Ce dernier va aussi déployer des robotaxis à Munich (Allemagne), avec la technologie de l'entreprise chinoise Momenta. En Suisse, Apollo s'est associé à la Poste suisse pour une expérimentation dans l'est du pays.

Le constructeur automobile italo-franco-américain Stellantis et Pony.ai vont réaliser un test au Luxembourg. Au niveau mondial, Waymo, leader mondial, revendique 3.000 robotaxis dans plus de 11 villes américaines, au coude-à-couche avec Apollo, déployé dans 27 villes chinoises et à Dubaï. Pony.ai compte 1.700 voitures et en vise 3.500 d'ici fin 2026, contre 1.000 pour WeRide. En Chine, Didi et SAIC exploitent des robotaxis dans plusieurs métropoles.

Aux Etats-Unis, Zoox (Amazon) et Tesla s'implantent dans plusieurs villes. D'ici 2035, l'AIE prévoit 700.000 à 3 millions de robotaxis dans 40 à 80 grandes villes. Les projets en Europe sont freinés par des exigences de sécurité très élevées et une préférence pour les transports en commun. Aucune ville française ne s'est lancée, malgré plus de 300 expérimentations depuis dix ans, presque toujours sur des navettes autonomes testées à coûts modestes et sans débouché commercial.

Les divergences entre les entreprises et les politiques sur les zones d'implantation et les modèles économiques sont nombreuses





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