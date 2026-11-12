Robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1500 EU promo Black Friday 2026

Profitez du Black Friday 2026 pour acquérir le robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1500 EU de Mammotion à prix réduit. Une offre premium incluant livraison gratuite et station offerte.

Pendant toute la durée du Black Friday 2026, le fabricant Mammotion propose une promotion exceptionnelle sur son produit phare, le LUBA mini 2 AWD 1500 EU. Cet appareil de dernière génération se distingue par sa capacité à entretenir des pelouses d'une superficie maximale de 1 500 mètres carrés avec une précision inégalée. Les acheteurs intéressés par l'automatisation de l'entretien de leur espace vert peuvent désormais acquérir cet équipement à un tarif significativement réduit.

Technologie de navigation autonome et précise

Le LUBA mini 2 AWD 1500 EU de Mammotion repose sur un système de navigation sophistiqué combinant un LiDAR 360° et une vision par caméra double. Cette configuration technologique avancée permet au robot de cartographier l'environnement avec une exactitude chirurgicale, sans nécessiter l'installation de câbles périphériques ou d'une station de référence RTK. L'appareil peut gérer jusqu'à 20 zones distinctes et mémoriser jusqu'à 10 cartes différentes pour optimiser le parcours de tonte. Grâce à son mode DropMow, l'utilisateur peut initialiser la machine immédiatement après son déballage, sans phase de configuration complexe préalable.

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Connectivité 4G et applications mobiles intégrées

La gestion du LUBA mini 2 AWD 1500 EU est facilitée par l'intégration d'une puce 4G qui assure une communication constante avec l'appareil. Mammotion fournit trois ans de données mobiles incluses dans l'achat, permettant aux propriétaires de superviser et contrôler leurs tondeuses à distance via un smartphone. L'application officielle Mammotion, disponible sur les systèmes d'exploitation Android et iOS, offre une interface intuitive pour suivre l'état de la batterie et la progression de la coupe. Cette connectivité permanente garantit que l'utilisateur reste informé de l'avancement des travaux dans son jardin en temps réel.

Efficacité énergétique et adaptation aux terrains difficiles

La batterie du LUBA mini 2 AWD 1500 EU offre une autonomie de 2 heures et 30 minutes, soit environ 150 minutes d'activité continue. Cette capacité énergétique permet au robot de couvrir une superficie de 500 mètres carrés en une seule fois avant de retourner à sa station de recharge. La recharge complète de la batterie nécessite également 150 minutes, assurant une disponibilité rapide pour les prochaines sessions. Le modèle dispose d'une motorisation AWD (Transmission Intégrale) qui lui confère une traction supérieure, lui permettant de gravir des pentes jusqu'à 80 %, équivalent à 38,6 degrés, avec une stabilité parfaite.

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Autonomie complète et précision des coupures

L'équipement est doté d'un disque latéral dédié spécifiquement conçu pour les coupures de bordure. Cette caractéristique permet au robot de tondre jusqu'à 5 centimètres d'un mur ou d'une structure, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des outils manuels comme des rotofiles. Le capteur intégré détecte automatiquement les bordures et les massifs floraux pour éviter tout dommage. Un phare intégré assure également un travail optimal dans diverses conditions de luminosité, garantissant une performance constante même par faible éclairage.

Pack promotionnel Black Friday et garanties client

L'offre Black Friday 2026 de Mammotion comprend des avantages supplémentaires attractifs pour les clients. Chaque achat du LUBA mini 2 AWD 1500 EU inclut une livraison sans frais. En outre, Mammotion offre une station de nettoyage d'une valeur de 69 euros, conçue pour automatiser le nettoyage des lames du robot. L'achat est protégé par une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Le service client de Mammotion reste joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour accompagner les utilisateurs en cas de question.