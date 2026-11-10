Robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 EU : 300 € de réduction pour le Black Friday 2026

Le robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 EU profite de 300 € de réduction pour le Black Friday 2026, avec une station de nettoyage offerte.

Le robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 EU, fabriqué par Mammotion, est proposé avec 300 € de réduction pour le Black Friday 2026, accompagné d'une station de nettoyage offerte. Cette offre concerne les propriétaires de jardin qui souhaitent anticiper un cadeau de fin d'année. Le robot est présenté comme un modèle haut de gamme capable d'entretenir une pelouse allant jusqu'à 1000 m² sans intervention permanente.

Mammotion met en avant cette promotion comme une occasion d'équiper un jardin avant la période des fêtes. Le support de lavage pour le robot tondeuse est offert avec l'achat dans le cadre de cette offre Black Friday, et les clients doivent en profiter sans attendre.

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Une navigation sans câble pour tondre seul

Le LUBA mini 2 AWD 1000 EU n'a pas besoin de câble périphérique pour se diriger dans le jardin. Il établit une cartographie de votre pelouse et s'appuie sur cette carte pour réaliser la tonte de façon autonome.

Sa navigation repose sur une IA Tri-Cam combinée au service NetRTK, présenté comme gratuit à vie. Selon la source, le robot cartographie le jardin au centimètre près et identifie plus de 300 objets à éviter. Comme il n'y a aucun câble à installer, il n'existe pas de risque de sectionner accidentellement une liaison au sol.

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La transmission intégrale AWD incluse dans la motorisation permet au robot de grimper des pentes jusqu'à 80 %, soit 38,6°. Un terrain partiellement terrassé ne pose donc pas de difficulté particulière à ce modèle. Son disque de coupe latéral tond jusqu'à 5 centimètres des massifs et des murs, ce qui limite la nécessité de retoucher les bordures à la main.

Une gestion simplifiée depuis l'application Mammotion

L'application Mammotion permet de piloter le LUBA mini 2 AWD 1000 EU depuis un smartphone, qu'il fonctionne sous Android ou iOS. Elle sert à paramétrer les tontes et à revenir partiellement sur la cartographie du terrain.

L'application gère jusqu'à 10 cartes, une fonction utile si le robot est prêté à un voisin, comme l'indique la source. La batterie offre une autonomie continue pouvant atteindre 150 minutes. Un mode de préchauffage peut être activé pendant les périodes les plus froides afin de faciliter le démarrage du robot.

Conditions d'achat et garanties du Black Friday 2026

Les nouveaux clients Mammotion qui achètent sur le site officiel bénéficient d'une réduction de bienvenue de 50 €. La livraison est gratuite et une garantie de 3 ans est incluse avec le produit.

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Le service client de Mammotion répond par mail, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'achat est également couvert par 30 jours de garantie satisfait ou remboursé. La source précise que les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer, et que les experts qui recommandent ces produits le font en toute indépendance. Si l'achat passe par un lien d'affiliation, le média peut toucher une commission.