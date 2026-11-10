Robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 : 300 € de réduction pour le Black Friday 2026

Mammotion propose le robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 avec 300 € de réduction pour le Black Friday 2026 et une station de nettoyage offerte.

Pour un cadeau de fin d'année utile au jardin, le robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 EU de Mammotion est proposé avec 300 € de réduction pour le Black Friday 2026, accompagné d'une station de nettoyage offerte. Cette offre s'adresse aux particuliers disposant d'un jardin, qu'il s'agisse de leur propre espace ou de celui d'un proche.

Présenté comme un robot tondeuse haut de gamme, le LUBA mini 2 AWD 1000 EU peut entretenir seul une surface allant jusqu'à 1000 m². Mammotion met en avant un gain de temps notable pour la tonte de la pelouse, avec un appareil connecté conçu pour s'intégrer dans une maison connectée.

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Caractéristiques techniques du LUBA mini 2 AWD 1000

Le LUBA mini 2 AWD 1000 EU tond une surface allant jusqu'à 1000 m² sans intervention permanente de l'utilisateur. Avant de commencer, le robot établit une cartographie du jardin, ce qui lui permet de planifier la tonte de manière autonome.

La transmission intégrale AWD incluse dans sa motorisation lui permet de gravir des pentes allant jusqu'à 80 % (38,6°). Selon Mammotion, un terrain partiellement terrassé ne pose donc pas de difficulté particulière au robot.

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Le disque de coupe latéral du LUBA mini 2 AWD 1000 EU tond jusqu'à 5 centimètres des massifs et des murs. Cette fonction permet de limiter la coupe manuelle des bordures, une tâche souvent fastidieuse dans les jardins aménagés.

Navigation sans câble et détection des obstacles

Le LUBA mini 2 AWD 1000 n'a pas besoin de câbles périphériques pour se diriger dans le jardin. Mammotion souligne qu'il n'y a donc aucun câble susceptible d'être sectionné par mégarde pendant la tonte.

Le robot s'appuie sur une navigation basée sur une IA Tri-Cam et sur le service NetRTK, présenté comme gratuit à vie. Grâce à cette combinaison, le LUBA mini 2 AWD 1000 cartographie le jardin au centimètre près.

Selon le fabricant, le robot identifie plus de 300 objets à éviter. Cette capacité de détection vise à protéger les obstacles du jardin ainsi que le robot lui-même pendant les cycles de tonte.

Application Mammotion et autonomie de la batterie

Le LUBA mini 2 AWD 1000 se pilote depuis l'application Mammotion, disponible sur smartphone sous Android et iOS. Depuis cette application, l'utilisateur peut paramétrer ses tontes ou revenir partiellement sur la cartographie du terrain.

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L'application permet de gérer jusqu'à 10 cartes. Mammotion cite l'exemple d'un propriétaire qui prêterait son robot tondeuse à un voisin, cas dans lequel plusieurs cartes peuvent être utiles.

La batterie offre une autonomie continue pouvant atteindre 150 minutes. Pendant les périodes les plus froides, un mode de préchauffage de la batterie peut être activé pour faciliter le démarrage du robot.

Offre Black Friday 2026 : garanties et conditions d'achat

Dans le cadre de l'offre Black Friday 2026, Mammotion ajoute la station de nettoyage pour le robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 EU. Les nouveaux clients qui achètent sur le site officiel de Mammotion bénéficient également d'une réduction de bienvenue de 50 €.

La livraison est gratuite et l'achat comprend une garantie de 3 ans. Le service client de Mammotion répond par mail, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tandis que 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont accordés avec le produit.

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