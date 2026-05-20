Robot laveur de vitres Liectroux YW610 : un nettoyage facile et rapide des grandes baies vitrées

Un robot laveur de vitres qui promet un nettoyage facile et rapide pour des fenêtres sombres. Le Liectroux YW610 est disponible à un prix convenable sur Cdiscount, en remplacement du modèle traditionnel de 149 euros.

Des fenêtres brillantes sans effort ? Le prix de ce robot laveur de vitres est si bas que tout le monde le veut // PexelsDes grandes baies vitrées restent parfois sales pendant des semaines parce que leur nettoyage demande trop de temps et d’équilibre précaire ?

Le robot nettoyeur de vitres Liectroux YW610 modifie cette tâche ingrate en simple surveillance confortable depuis un fauteuil. Sa puissance d'aspiration de 2800 Pa maintient l'appareil collé sur la surface verticale même lors du passage à haute pression. Le moteur sans balais entraîne les roues dans un parcours en zigzag qui couvre chaque centimètre carré rapidement. La buse ultrasonique diffuse automatiquement 1,4 ml d'eau par mètre carré, ce qui élimine la corvée de pulvérisation manuelle.

Le robot laveur de vitres Liectroux YW610 est au prix de 69 euros au lieu de 149 euros sur Cdiscount. Le robot nettoyeur de vitres Liectroux YW610 plaqué contre la vitre pendant 20 à 25 minutes en cas de coupure électrique imprévue. Cette autonomie temporaire laisse largement le temps de récupérer l'appareil sans précipitation ni risque de chute.

Par ailleurs, la télécommande fournie permet de piloter les déplacements à distance, notamment pour atteindre les angles difficiles ou les portions hautes des baies sans grimper sur un escabeau. Ensuite, le robot nettoyeur de vitres Liectroux YW610 s'adapte aux vitres encadrées grâce à sa compatibilité spécifique avec ce type de surface. Les roues ajustent leur trajectoire automatiquement pour contourner les joints et les rebords sans perdre l'adhérence.

Enfin, la corde de sécurité professionnelle de 150 kg incluse ajoute une troisième couche de protection mécanique indépendante de l'aspiration et de la batterie, rassurant lors du nettoyage en hauteur ou sur des surfaces extérieures.ici gratuitement Cdiscount à volonté Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

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