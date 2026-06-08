Robot laveur de vitres CHÂTELEC : nettoyage sans effort à moins de 60 euros

Découvez le robot laveur de vitres CHÂTELEC, une solution innovante pour nettoyer vos fenêtres, miroirs et carreaux muraux sans effort. Avec une puissance d'aspiration de 5600 Pa, un système de pulvérisation ultrasonique et trois modes automatiques, il assure un nettoyage en profondeur tout en restant silencieux. Fourni avec 10 chiffons en microfibre, il promet des résultats durables à un prix inférieur à 60 euros.

Des fenêtres propres, oui, mais sans effort : ce robot laveur de vitres à moins de 60 euros change tout // CdiscountNettoyer les baies vitrées en hauteur sans monter sur une échelle représente un vrai soulagement.

Le robot laveur de vitres CHÂTELEC y répond avec une puissance d'aspiration de 5600Pa qui le plaque sur n'importe quelle surface lisse verticale, qu'il s'agisse de fenêtres, de miroirs ou de carreaux muraux. Cette force lui permet de tenir en place pendant qu'il élimine poussière et traces d'eau, même sur de grandes surfaces.

Le système de pulvérisation d'eau ultrasonique automatique vient dissoudre les taches tenaces grâce à son réservoir de 35 ml, que la télécommande active à la demande pour un nettoyage en profondeur. Des vitres impeccables sans lever le petit doigt grâce à ce robot laveur de vitres à moins de 60 eurosnettoie une fenêtre complète sans intervention humaine grâce à ses trois modes automatiques qui planifient le parcours de haut en bas, de gauche à droite ou de droite à gauche.

Un simple clic sur la télécommande lance le cycle, change de trajectoire ou arrête l'appareil, ce qui évite de rester debout à guider l'engin à la main. Le fonctionnement silencieux plafonné à 65 dB préserve le calme dans la pièce pendant l'entretien des surfaces vitrées, même lorsque plusieurs fenêtres se succèdent. Cette discrétion permet de lancer un cycle sans perturber une réunion ou le sommeil d'un enfant.

Les 10 chiffons en microfibre haute densité fournis avec le robot laveur de vitres CHÂTELEC encaissent de nombreux lavages en machine sans perdre leur pouvoir nettoyant, ce qui limite les rachats fréquents et assure un résultat constant sur la durée.ici gratuitement Cdiscount à volonté Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

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