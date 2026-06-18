Robot laveur de vitres automatique : la solution révolutionnaire pour un nettoyage sans effort à moins de 110 euros

Présentation du robot laveur de vitres automatique, un appareil innovant qui nettoie les surfaces vitrées en toute sécurité grâce à son aspiration de 2800 Pa, ses tampons haute densité et sa corde de sécurité. Idéal pour éviter la corvée du ménage, il offre un silence de fonctionnement et une facilité d'utilisation.

Découvrez le robot laveur de vitres automatique, une solution innovante pour un nettoyage sans effort des surfaces vitrées. Avec une puissance d'aspiration de 2800 Pa, cet appareil reste solidement collé aux fenêtres, même sur les surfaces verticales ou inclinées, garantissant une sécurité optimale.

Son mécanisme utilise deux tampons en fibre haute densité qui tournent simultanément pour déloger la saleté incrustée. Les fibres de 0,4 micromètre pénètrent dans les micro-rayures du verre, capturant les particules fines souvent invisibles à l'œil nu. Le produit est livré avec dix tampons de rechange, lavables en machine et réutilisables à volonté, assurant une maintenance économe et écologique. Le niveau sonore, seulement 65 décibels, équivaut à une conversation normale, permettant de l'utiliser sans gêne.

La télécommande offre une portée de 5 mètres, ce qui permet de piloter le robot depuis l'intérieur pendant qu'il nettoie l'extérieur, sans avoir à se pencher par la fenêtre. Un indicateur LED signale l'état en temps réel : vert pour le fonctionnement normal, rouge en cas d'anomalie. La poignée supérieure facilite la prise en main et la mise en place, tandis que son format ultra-mince permet d'accéder aux angles étroits entre le cadre et le verre.

Une corde de sécurité de 4 mètres se fixe à l'intérieur et retient l'appareil en cas de défaillance de l'aspiration, offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire. Ce robot, actuellement proposé à 109,99 euros au lieu de 119,99 euros, promet de révolutionner le quotidien en éliminant la corvée du nettoyage des vitres. Il s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, et séduira les amateurs de photos soucieux de la propreté de leurs baies vitrées.

Face à la multiplication des insectes en période estivale, cet appareil constitue également un atout pour maintenir des surfaces impeccables sans effort





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