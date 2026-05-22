Robot Laver Levitre Liectroux HCR-10 : Nettoyez Vos Fenetres Avec Un Robot A Moins De 70 Euros Sur Cdiscount

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Des fenêtres brillantes sans effort : tout le monde veut ce robot laveur de vitres à moins de 70 euros // PexelsNettoyer une grande baie vitrée demande souvent plusieurs passages et beaucoup d’huile de coude.

Le robot laveur de vitres Liectroux HCR-10 adhère à la surface grâce à une aspiration de 2800 Pa qui le maintient solidement en place, même sur 4 mètres de hauteur. Cette force de succion lui permet également de travailler sur des parois verticales sans jamais glisser ni tomber.

Au-delà des fenêtres classiques, le Liectroux HCR-10 s’attaque aux parois de douche, aux miroirs de salle de bain, au verre filmé et même aux mosaïques, ce qui évite de multiplier les outils pour chaque type de surface. Le robot laveur de vitres Liectroux HCR-10 est au prix de 69 euros au lieu de 139 euros sur Cdiscount.robot laveur de vitres Liectroux HCR-10 contient assez d’eau pour traiter plusieurs fenêtres d’affilée sans avoir à redescendre remplir le bac entre chaque vitre.

La pulvérisation automatique diffuse un voile régulier pendant tout le cycle, ce qui supprime les traces de calcaire et les auréoles laissées par un spray manuel mal dosé. Par ailleurs, le moteur ventilateur sans balai développe une aspiration constante qui maintient le robot laveur de vitres Liectroux HCR-10 collé à la surface sans perdre en puissance au fil des minutes, même sur de grandes baies vitrées.

Enfin, le câble d’alimentation externe garantit une autonomie illimitée durant le nettoyage, tandis que la batterie de secours prend le relais pendant 20 à 30 minutes en cas de coupure de currents, le temps de décrocher l’appareil en toute sécurité sans qu’il ne tombe.ici gratuitement Cdiscount à volonté Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





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