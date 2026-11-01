Robot Dreame L10s Ultra Gen 3 en promo 379 euros sur Amazon

Découvrez le robot aspirateur laveur Dreame L10s Ultra Gen 3 à 379 euros sur Amazon. Une puissance de 25000 Pa idéale pour les propriétaires d'animaux.

Le robot aspirateur laveur Dreame L10s Ultra Gen 3 a officiellement fait son entrée sur le marché, marquant une évolution significative par rapport à son prédécesseur. Cet appareil de nettoyage automatique est désormais disponible en vente sur la plateforme e-commerce Amazon, proposant un tarif promotionnel attractif de 379 euros. Ce prix est nettement inférieur au prix public habituel fixé à 499 euros, offrant ainsi une réduction substantielle pour les consommateurs à la recherche d'une solution de nettoyage domestique performante et autonome.

Une puissance d'aspiration révolutionnaire

La caractéristique principale de ce nouveau modèle réside dans l'augmentation drastique de sa capacité d'aspiration. Alors que le modèle précédent atteignait les 10 000 Pa, le Dreame L10s Ultra Gen 3 gravit un échelon supplémentaire pour offrir une puissance de 25 000 Pa. Cette évolution technique n'est pas anodine, car elle a été spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des propriétaires d'animaux de compagnie. Les poils, les débris et les particules fines sont désormais éliminés avec une efficacité redoutable.

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Le nettoyage est particulièrement renforcé dans les zones critiques de la maison, telles que les litières, les paniers à vêtements ou encore les endroits où sont déposées les gamelles d'eau et de nourriture. Grâce à un mode dédié intégré, l'appareil gère efficacement les éclaboussures d'eau et les croquettes dispersées, garantissant que le sol reste propre et hygiénique même en présence de désordres fréquents liés à la vie avec des animaux domestiques.

Une autonomie intelligente et sans complications

Un autre point fort de ce robot aspirateur laveur est son système de levage automatique. Cette technologie permet à l'appareil de soulever ses brosses et ses tampons de nettoyage lorsqu'il détecte des tapis épais. De cette manière, il évite de mouiller les fibres textiles et préserve l'intégrité de la moquette tout en continuant son cycle de nettoyage sans interruption ni intervention humaine.

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L'appareil est entièrement pilotable depuis une application dédiée installable sur smartphone. Cette connectivité permet aux utilisateurs de définir des zones interdites avec précision grâce au système de cartographie avancé. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pendant la période des fêtes, par exemple pour protéger le sapin de Noël et ses décorations fragiles des chocs potentiels du robot, assurant ainsi une tranquillité d'esprit totale pendant le fonctionnement autonome de l'engin.

Une offre compétitive et un choix diversifié

La marque Dreame profite de cette promotion pour offrir une remise de 24 pour cent sur le modèle L10s Ultra Gen 3, confirmant sa volonté de rendre la haute technologie accessible au plus grand nombre. Cristiano Ronaldo, ambassadeur de la marque, contribue à renforcer l'image moderne et dynamique de l'entreprise dans un marché de la domotique en pleine expansion. Cette promotion s'inscrit dans une stratégie plus large incluant d'autres produits phares disponibles chez le même distributeur en ligne.

Pour ceux qui recherchent des alternatives ou des modèles antérieurs, la marque propose également le robot aspirateur laveur L10s Ultra Gen 2 à 329 euros, en baisse par rapport à son prix initial de 499 euros. Pour les besoins plus intensifs, le modèle Aqua10 Ultra est disponible à 729 euros, offrant une réduction majeure par rapport aux 1499 euros habituels. La gamme s'étend également aux tondeuses robotisées avec le A1 Pro à 799 euros, et aux aspirateurs laveurs filaires comme le H12 Pro Ultra à 158,65 euros, démontrant la polyvalence de l'écosystème Dreame sur Amazon.