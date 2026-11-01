Robot-cuisine Conforama : FAR KM 5120021B G à 59,99 euros

Le robot-cuisine FAR KM 5120021B G est en vente chez Conforama pour 59,99 euros. Il comprend trois embouts, un bol de 5 litres et un mouvement planétaire. Stock limité en magasin.

Le robot-cuisine FAR KM 5120021B G est actuellement disponible chez Conforama pour un prix exceptionnel de 59,99 euros. Cette offre concerne la plupart des magasins Conforama en France. Elle représente une opportunité rare pour les amateurs de cuisine.

Un appareil indispensable à petit prix

Le robot pâtissier est un outil essentiel pour préparer des repas salés ou sucrés. Il permet de pétrir la pâte avec précision. Il sert aussi à mélanger les ingrédients soigneusement. La montée des blancs en neige en devient un jeu d'enfant. Ce type d'appareil coûte souvent cher quand il est complet. Conforama propose ici une solution très accessible financièrement.

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Caractéristiques techniques détaillées

L'appareil est livré avec trois embouts spécifiques pour toutes les préparations. Vous disposez d'un pétrin pour les pâtes denses. Le fouet permet de préparer les montages aériens. Le mélangeur assure une homogénéité parfaite des mélanges. Le bol offre une grande capacité de cinq litres. Cela convient aux familles nombreuses ou aux cuisiniers passionnés.

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Fonctionnalités avancées et ergonomie

Malgré son prix bas, le robot possède un mouvement planétaire. Il ramène les ingrédients vers le centre du bol. Cela optimise considérablement le travail de mixage. La tête du robot se relève pour accéder aux embouts. Cette fonction rappelle les robots professionnels haut de gamme. Un bouton rotatif permet de choisir six puissances moteur. Un dispositif anti-éclaboussures est également intégré. Les stocks diminuent rapidement dans les boutiques.