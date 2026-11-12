Robot aspirateur laveur Rowenta X-Plorer Serie 580 Max à 399,99 euros

Le robot aspirateur laveur Rowenta X-Plorer Serie 580 Max est proposé à 399,99 euros au lieu de 549,99 euros, avec livraison gratuite et paiement en 4 fois sans frais.

Le robot aspirateur laveur Rowenta X-Plorer Serie 580 Max est proposé à la vente par la marque Rowenta, et il peut être commandé à moins de 400 euros pendant l'opération Black Friday. Présenté comme une solution pour ne plus passer l'aspirateur puis la serpillière, ce modèle connecté est normalement vendu 549,99 euros et s'affiche désormais à 399,99 euros, soit 150 euros d'économies.

Selon le texte source, ce robot peut nettoyer le logement lorsque son propriétaire n'est pas chez lui. Il permet ainsi de déléguer entièrement le ménage quotidien, ce qui représente un gain de temps important pour les foyers.

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Fonctionnement et puissance d'aspiration du robot Rowenta

Le robot Rowenta X-Plorer Serie 580 Max propose une aspiration puissante, avec une pression allant jusqu'à 10 000 Pa. Cette puissance est associée à deux serpillières rotatives, qui permettent, d'après la présentation, de venir à bout des taches tenaces.

Grâce à la technologie d'extension de la serpillière, le robot nettoie en profondeur les coins des pièces. Le système anti-emmêlement empêche les cheveux et les poils d'animaux de bloquer l'appareil pendant son passage.

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Pour se déplacer en toute autonomie dans le domicile, le X-Plorer s'appuie sur une navigation laser intelligente. Cette navigation détecte et évite les obstacles bas, tandis qu'une technologie de détection des tapis protège ces surfaces.

Les serpillières se lèvent jusqu'à 10,5 mm, ce qui permet de limiter le contact avec certaines surfaces textiles lors du nettoyage. Le texte ne donne pas davantage de détails techniques sur ce mécanisme.

Application mobile, routines et zones interdites

Le robot se contrôle depuis une application mobile dédiée, qui permet de créer des routines, de suivre les nettoyages et de définir des zones interdites. Ces fonctions donnent à l'utilisateur un contrôle précis sur les pièces traitées.

Le robot est présenté comme un appareil connecté dont la prise en main reste simple. Le texte indique que le contrôle depuis l'application se fait très facilement, sans préciser la compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation mobiles.

Avis de la rédaction shopping et conditions de prix

Le contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un lecteur achète un produit via les liens intégrés dans l'article.

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Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Le prix de référence du robot Rowenta est de 549,99 euros, tandis que l'offre affichée est de 399,99 euros.

Livraison, paiement en quatre fois et surface couverte

Le robot Rowenta est livré gratuitement sous quelques jours à domicile. L'acheteur peut régler son achat en 4 échéances sans frais avec PayPal.

Le X-Plorer Serie 580 Max peut nettoyer jusqu'à 250 m2. Il est accompagné d'une station tout-en-un automatique et compacte, qui s'occupe de l'entretien du robot à la place de l'utilisateur.

Le texte ne précise pas la date de fin de l'opération Black Friday. Les acheteurs intéressés doivent donc vérifier le prix affiché au moment de leur commande.