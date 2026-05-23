Robot aspirateur de piscine Quartz à 69,99 euros chez Cdiscount, près de 20 euros de réduction

Ce robot aspirateur de piscine Quartz de Bestway est pensé pour nettoyer les fonds des bassins et convient pour tous les types de revêtement, grâce à ses bords arrondis. Lorsqu'il croise un bord ou un obstacle, il change automatiquement de trajectoire pour une efficacité optimale.

Entre les insectes et les végétaux qui peuvent tomber dans l’eau, le bassin de votre piscine peut rapidement se salir. La solution ? Ce robot aspirateur de piscine Quartz de la marque Bestway .

Il est conçu pour nettoyer les fonds des bassins et convient pour tous les types de revêtement grâce à ses bords arrondis. Lorsque croisé un bord ou un obstacle, il change automatiquement de trajectoire pour une efficacité optimale. Le robot aspirateur de piscine Quartz de Bestway est à 69,99 euros au lieu de 89 euros chez Cdiscount, soit près de 20 euros de réduction. Il est éligible à la livraison offerte en point de retrait





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