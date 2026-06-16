Roborock Qrevo S Pro Set : Un robot aspirateur laveur haute performance pour simplifier le quotidien

Découvrez le Roborock Qrevo S Pro Set, un robot aspirateur laveur innovant qui simplifie l'entretien des sols grâce à sa puissance d'aspiration, son système de lavage automatique et sa station multifonction. Une solution complète pour les foyers occupés.

La gestion du ménage dans les habitations modernes peut représenter une charge considérable, surtout lorsque les poussières, pollens, miettes, traces de pas ou poils d'animaux s'accumulent rapidement.

Face à ce constat, les fabricants de robots aspirateurs laveurs rivalisent d'ingéniosité pour proposer des appareils toujours plus autonomes et performants. Roborock, acteur majeur de ce marché, présente lors de ses promotions d'été, du 15 au 26 juin, une remise significative sur son modèle phare, le Qrevo S Pro Set. Ce robot se positionne comme une solution tout-en-un capable d'absorber une grande partie des corvées domestiques sans intervention humaine.

Le cœur de l'efficacité du Qrevo S Pro Set repose sur sa puissance d'aspiration HyperForce® de 18 500 Pa. Cette valeur, remarquable pour un robot domestique, lui confère la capacité de capter aussi bien les poussières fines que les particules plus volumineuses comme les miettes, les poils d'animaux et les cheveux. Cette performance est renforcée par l'incorporation d'une brosse latérale et d'une brosse principale spécialement conçues pour limiter les enchevêtrements.

Les poils longs et les cheveux ont ainsi une fâcheuse tendance à s'enrouler sur les brosses des appareils classiques, mais ici, la conception réduit drastiquement ce problème, allongeant les intervalles de maintenance nécessaire. Le volet lavage est pris en charge par un double système de serpillières rotatives. Ces pads frottent activement le sol pour décoller les salissures collantes ou séchées.

Une intelligence intégrée permet au robot de détecter la présence de tapis et de relever automatiquement les serpillières, évitant ainsi de les tremper inutilement. Cette fonctionnalité autorise un enchaînement fluide aspiration et lavage au cours d'un même cycle, ce qui était auparavant l'apanage des modèles separates. C'est un gain de temps et une garantie de ne pas abîmer les textiles. L'innovation la plus marquante du Qrevo S Pro Set réside dans sa base de recharge multifonctionnelle.

Celle-ci assume plusieurs rôles critiques. D'abord, elle lave automatiquement les serpillières à haute température, jusqu'à 75 °C, une chaleur capable de dissoudre les graisses et d'éliminer les microbes bien mieux que l'eau tiède. Ensuite, elle procède à un séchage par air chaud à 45 °C, ce qui prévient le développement de mauvaises odeurs liées à l'humidité stagnante.

Le bac à poussière du robot est également vidé automatiquement dans un sac jetable intégré à la station, ce qui réduit les contacts avec les déchets. La version Set inclut deux bacs à poussière supplémentaires, offrant une grande autonomie pour les grands espaces. La navigation et l'évitement d'obstacles sont assurés par la technologie Reactive Tech.

Le robot cartographie son environnement et identifie de nombreux obstacles potentiels comme les chaussures, les câbles électriques ou les petits objets laissés au sol, qu'il contourne avec prudence. Cette intelligence lui permet de planifier des trajectoires optimisées et de ne pas se retrouver bloqué. La gestion complète s'effectue depuis l'application Roborock sur smartphone.

L'utilisateur y programme les plannings de nettoyage, délimite des zones interdites (comme les aires de jeu des animaux), ajuste la puissance d'aspiration ou le débit d'eau pour le lavage, et suit en temps réel la progression du robot sur la carte générée. La philosophie de Roborock s'articule autour d'un objectif simple : libérer du temps pour ses utilisateurs en automatisant les tâches répétitives.

La marqueplace l'innovation au cœur de sa recherche et développement, explorant constamment de nouvelles technologies comme la navigation LiDAR de précision, la reconnaissance d'objets par caméra, ou encore des systèmes de lavage par vibrations pour les sols délicats. Leur ligne de produits couvre un spectre large, du petit robot pour studio au modèle robuste pour maison familiale avec animaux, en passant par des modèles hybrides comme le Qrevo S Pro Set.

En conclusion, le Roborock Qrevo S Pro Set incarne la dernière évolution des robots laveurs : un écosystème quasi autonome. Il combine une aspiration vigoureuse, un lavage par friction humide, une maintenance quasi automatique via sa station et une gestion à distance intuitive.

Pour les personnes disposant de peu de temps, les familles avec enfants ou animaux, ou simplement ceux qui aspirent à un intérieur impeccable sans effort quotidien, ce modèle constitue une solution de premier choix, d'autant plus attractive pendant la période de promotion estivale annoncée par la marque. Note : Les prix mentionnés sont indicatifs et peuvent varier.

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