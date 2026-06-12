Roborock Qrevo Curv : l'aspirateur robot premium à 449 € chez Electro Depot

Le Roborock Qrevo Curv, lancé à 1 499,99 € en 2024, bénéficie aujourd'hui d'une promotion à 449 € chez Electro Depot. Ce robot haut de gamme offre 18 500 Pa d'aspiration, un lavage à 75 °C, une navigation LiDAR/IA et un design élégant.

Le Roborock Qrevo Curv , présenté pour la première fois en septembre 2024, s'est rapidement imposé comme le fleuron de la gamme Qrevo grâce à un ensemble de fonctionnalités avancées qui le distinguent nettement des robots aspirateurs traditionnels.

À son lancement, il était proposé à 1 499,99 €, mais moins de deux ans plus tard, le détaillant Electro Depot l'a fait tomber à 449 €, rendant ainsi cet appareil haut de gamme accessible à un public plus large. Ce robot combine une puissance d'aspiration exceptionnelle de 18 500 Pa avec une brosse DuoDivide qui empêche les enchevêtrements, ce qui le rend particulièrement efficace sur les sols recouverts de poussière, de poils d'animaux ou de cheveux.

En plus de son aspiration, le Qrevo Curv intègre un système de lavage à l'eau chaude : deux patins rotatifs, dont l'un est extensible pour atteindre les plinthes, sont nettoyés à 75 °C avant, pendant et après chaque cycle, garantissant une hygiène optimale. La station d'accueil, au design rappelant un petit igloo, abrite un réservoir d'eau propre de 4 litres et un réservoir d'eau usée de 3 litres, ainsi qu'un sac à poussière dissimulé sous le même couvercle, le tout dans un format discret de 45 × 45 × 45 cm.

Bien que le câble d'alimentation ne bénéficie pas d'un système de rangement intégré, la station reste esthétique et peu encombrante dans un salon. La navigation du Qrevo Curv repose sur un capteur LiDAR à 360° complété par une caméra Reactive IA capable d'identifier jusqu'à 62 types d'objets différents. Cette intelligence artificielle capture même des photos des obstacles détectés, les affichant sur la carte de nettoyage, ce qui ajoute une dimension ludique à l'expérience utilisateur.

Grâce à ces capteurs, le robot peut détecter les taches les plus récalcitrantes, y revenir automatiquement et même ajuster le temps de lavage en fonction du degré de saleté. Sa batterie offre une autonomie d'environ trois heures, suffisante pour couvrir la plupart des surfaces résidentielles. Lorsqu'elle s'épuise, le robot interrompt automatiquement sa trajectoire, retourne à sa base pour se recharger, puis reprend le nettoyage là où il s'était arrêté, assurant ainsi une continuité sans surveillance.

Malgré l'ensemble de ses points forts, le Roborock Qrevo Curv n'est pas exempt de critiques. Certains utilisateurs remarquent que la serpillière extensible se rétracte parfois trop rapidement, ce qui limite l'efficacité du nettoyage dans les coins.

De plus, l'absence d'un compartiment dédié au rangement du câble d'alimentation peut rendre le dispositif légèrement moins ordonné. Néanmoins, la combinaison d'une puissance d'aspiration record, d'un système de lavage à haute température, d'une navigation précise et d'une station d'accueil design en fait un concurrent de taille dans le segment des robots aspirateurs premium.

Son prix fortement revu à la baisse par Electro Depot le place désormais comme une option très attractive pour les foyers souhaitant investir dans une solution de ménage automatisée et performante





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