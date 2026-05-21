Robin Risser : Une première saison de rêve dans l'élite, mais une demande de performance élevée

Robin Risser, gardien de 21 ans du RC Lens, a vécu une saison fulgurante en Ligue 1, remportant le titre de meilleur gardien avec les trophées UNFP le lundi. Il a également été appelé pour disputer la Coupe du monde, où il devra gérer une saison de rêve émotionnellement.

Avant la finale de Coupe de France et la Coupe du monde, Robin Risser se confie sur sa première saison de rêve dans l'élite : « Mon exigence me bouffe un peu » Élu meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs puis appelé chez les Bleus pour la première fois pour disputer la Coupe du monde, le Lensois de 21 ans, Robin Risser, doit gérer émotionnellement une première saison de rêve dans l'élite.

Avant cette finale et cette finale, Robin Risser a accordé des entretiens où il se confie sur sa première saison de rêve dans l'élite et sur ses expériences antérieures





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