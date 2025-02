Robes Longues : Un Style Flatteur Pour Toutes les Tailles

Isabelle Thomas, styliste personnelle, partage ses conseils pour porter les robes longues avec élégance, quel que soit votre gabarit. Découvrez comment associer les robes bohèmes et rock, choisir les matières et les coupes adéquates, et structurer votre silhouette.

Non, les robes longues ne sont pas uniquement destinées aux grandes. La preuve… avec la recommandation mode d’ Isabelle Thomas , styliste personnelle. Envie de vous offrir une allure élégante et sophistiquée, même en période hivernale ? C’est possible ! Alors que la grande, qui se décrit comme une association entre le style bohème et rock, on a soudainement tou.t.e.s envie d’adopter un style plus décontracté et dans l’air du temps.

Pour succomber au charme de cette tendance, on associe donc une robe longue bohème ou une robe nuisette à dentelle à une touche plus rock, avec une veste en cuir oversized ou bien, des bottines en cuir à clou… Bref, vous voyez l’idée. Pourtant, un frein persiste : lorsque l’on parle de, de détails à franges et de matières souples et vaporeuses, on imagine souvent des silhouettes allongées et filiformes, mais cette piècene sont pas destinées qu’aux grandes et peuvent également se porter par des personnes de moins d’1m60. On pense à vous, la team “, styliste personnelle, il faut se détacher de ces idées reçues autour des pièces que l’on peut, ou ne peut pas porter : “Les robes longues ne sont pas destinées qu’aux grandes. Et heureusement ! Si on craint d’être « envahie » ou « noyée » par un surplus de tissu, mieux vaut éviter les matières épaisses qui manquent de fluidité et leur préférer les étoffes légères type voile de coton, viscose, soie…”“On peut aussi viser la sobriété : pas de surenchères de volants, de fronces volumineuses, de gros motifs ou de rubans qui peuvent alourdir l’ensemble, mais miser plutôt sur un uni, des rayures verticales, des fleurettes, des broderies, une fente sur le devant ou les côtés, des manches courtes ou ¾, un décolleté, une longueur midi ou cheville…” , indique-t-elle. L’idée ? Dévoiler sa peau, avec élégance. Enfin, il est possible de structurer la silhouette, en ceinturant la taille au niveau du nombril ou plus haut. Comme le précise Isabelle Thomas, le terme « petite » ne signifie pas grand-chose en mode : “je préfère parler de proportions, d’équilibre entre le buste et les jambes : sur une photo, on ne voit pas si une personne est petite ou grande. Et même pas besoin de « compenser » avec des talons.” En clair : qu’importe sa taille, on peut se faire plaisir avec les robes longues. Et l’experte l’assure, en 2025, les robes au style bohème reviennent en force : “C’est le retour (encore !) de la robe boho chic flottante avec ses imprimés floraux légers, mais aussi de la tendance romantique dans des tons sombres et un effet un peu théâtral. On verra aussi des drapés spectaculaires style vestale moderne.” La styliste personnelle en a profité pour nous recommander une pièce coup de cœur, qui s’inscrit idéalement dans la tendance du moment. La robe, au style boho. Associée à une paire de santiags et une veste sans manches à bouclettes, elle offre une allure hivernale. En clair : les options sont aussi variées, que les possibilités de looks. La robe longue est donc LA pièce indispensable à avoir dans son dressing, et ce, qu’importe sa taille





bibamagazine / 🏆 69. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Robes Longues Style Bohème Style Rock Conseils Mode Isabelle Thomas Silhouette Proportions

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

5 styles de robes qui vont booster (et réchauffer) votre allure cet hiverÉlégantes en toutes circonstances, les robes sont les pièces stars de nos dressings et voici les 5 coupes flatteuses à adopter cette saison.

Lire la suite »

OM : le surnom flatteur déjà réservé à Bennacer après sa grande premièreIsmaël Bennacer, lancé dans le grand bain comme titulaire lors du match Angers – OM, a affiché un visage très séduisant.

Lire la suite »

OM : Wahi dans un classement flatteur avec Benzema et MbappéElye Wahi fait partie d'un classement très flatteur dans lequel figure Kylian Mbappé.

Lire la suite »

Ultra-flatteur, ce pantalon Sézane est le basique amélioré à avoir absolument cette annéeIntemporel et chicissime, ce pantalon Sézane est l'investissement mode à ne pas manquer pour bien commencer l'année.

Lire la suite »

Cache-cache avec des robes de grands couturiers au LouvreL'exposition « Louvre couture : Objets d’art, objets de mode » offre une expérience immersive en juxtaposant des robes de designers renommés tels que John Galliano et Alexander McQueen à des pièces historiques du département des objets d’art, créant un dialogue unique entre la couture et l'histoire de France.

Lire la suite »

Les Robes de Mariée de la Haute Couture Printemps-Été 2025Retour en image sur les belles créations de la saison de la haute couture printemps-été 2025, qui ont réinterprété les robes de mariée pour célébrer la mode nuptiale avec éclat.

Lire la suite »