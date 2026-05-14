Robert Truffot, longtemps notre représentant sur la commune de Berre, est décédé. Il était né le 22 juin 1946 à Marseille et a grandi en Afrique avec son père, militaire. Il a obtenu son bac Math Elem et a travaillé à l'usine Shell avant de devenir cadre et de s'investir dans la presse quotidienne régionale en postulant à La Provence. Son fils Didier Truffot, journaliste pour le cinéma et aujourd'hui installé à Marrakech, a partagé ses qualités : générosité, honnêteté, puissance de travail et bavardage. Il a également pratiqué la natation et la méditation laïque. Les obsèques auront lieu jeudi 21 mai à Aix Les Milles à 11 h.

Robert Truffot , longtemps notre représentant sur la commune de Berre , est décédé. Il était né le 22 juin 1946 à Marseille et a grandi en Afrique avec son père, militaire.

Il a obtenu son bac Math Elem et a travaillé à l'usine Shell avant de devenir cadre et de s'investir dans la presse quotidienne régionale en postulant à La Provence. Son fils Didier Truffot, journaliste pour le cinéma et aujourd'hui installé à Marrakech, a partagé ses qualités : générosité, honnêteté, puissance de travail et bavardage. Il a également pratiqué la natation et la méditation laïque. Les obsèques auront lieu jeudi 21 mai à Aix Les Milles à 11 h





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