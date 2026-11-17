Découvrez le parcours de Robert Pattinson, récemment officialisé comme le nouveau 007. De sa jeunesse à Barnes à ses débuts dans Twilight, analysez les clés de son succès.

La famille royale britannique a officialisé le choix de Robert Pattinson pour incarner James Bond dans une publication sur les réseaux sociaux. Ce message, publié sur le compte officiel de la famille, accueille l'acteur dans le Service secret de Sa Majesté. Cette annonce met fin à des mois de spéculations intenses concernant les acteurs susceptibles d'endosser le costume de l'agent secret.

Origines familiales et soutien parental

Robert Pattinson a toujours compté sur le soutien indéfectible de ses parents, Richard Pattinson et Clare Pattinson, résidant dans le district de Richmond upon Thames. Leur maison se trouve à Barnes, un quartier paisible à quelques kilomètres du centre de Londres. Cette zone conserve une atmosphère tranquille avec ses rues arborées et ses bâtiments des XVIIIe et XIXe siècles. Richard Pattinson dirigeait une entreprise d'importation de voitures de collection américaines au Royaume-Uni. Cette activité a offert à Robert et à ses deux sœurs, Lizzy et Victoria, une enfance confortable. Lizzy est chanteuse et a prêté sa voix à plusieurs bandes originales de films.

Also read James Bond : Robert Pattinson officiellement choisi pour incarner le prochain agent 007

Découverte du théâtre et premiers pas artistiques

Clare Pattinson exerçait comme chargée de casting dans une agence de mannequins, créant des liens étroits avec la mode. C'est grâce à ce métier que Robert Pattinson décrocha ses premiers contrats de mannequin durant son adolescence. Plusieurs marques destinées aux enfants furent séduites par son teint pâle et son visage anguleux. L'enfant étant particulièrement timide, son père jugea que le théâtre pourrait l'aider à s'ouvrir. Le jeune homme préférait jouer du piano et de la guitare seul dans sa chambre. Richard Pattinson poussa son fils à rejoindre la Barnes Theatre Company à l'âge de 15 ans. Lors d'une audition, Robert Pattinson déclara avoir été terrifié mais surpris de devoir chanter, danser et jouer simultanément.

Ascension vers la célébrité mondiale

La première grande opportunité de Robert Pattinson survint en 2005 avec le rôle de Cedric Diggory. Il avait alors 19 ans et participait à ce long processus d'auditions après quelques rôles secondaires. Le véritable passage à la célébrité eut lieu en 2007 avec l'adaptation de la saga Twilight. L'acteur traversa l'Atlantique pour incarner Edward Cullen. Sa prestation lui valut un Scream Award, un People's Choice Award et deux MTV Movie Awards. La gloire et l'argent entrèrent rapidement dans sa vie. Ses parents restèrent près de lui pour veiller à ce que cette notoriété ne lui monte pas à la tête.

Advertisement

Impact de la famille et vie personnelle

Sa mère lui envoya un dossier de commentaires négatifs pour l'empêcher de se prendre au sérieux. Clare et Richard Pattinson quittèrent le Royaume-Uni pour s'installer avec leur fils à Los Angeles. Ses sœurs restèrent également à ses côtés, notamment Lizzy qui admirait sa confiance. L'acteur a souvent souligné l'importance de maintenir une barrière face à la vie publique. Il vit actuellement avec sa compagne, l'actrice Suki Waterhouse, dans une demeure de Beverly Hills. Le couple a confirmé ses fiançailles en décembre 2023.

Événements récents et nouvel avenir

Suki Waterhouse annonça leur premier enfant en novembre 2023 lors d'un festival à Mexico. Leur fille est née en mars 2024. Un mois plus tard, lors du festival de Coachella, Suki Waterhouse évoqua cette nouvelle étape. Elle décrivit des événements importants survenus récemment et exprima son amour. Robert Pattinson aborde désormais cette nouvelle étape de sa carrière avec l'expérience acquise. Son entrée dans l'agent le plus célèbre du cinéma marque un tournant majeur.