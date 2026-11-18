Robert Pattinson remplace l'agent 007 pour Amazon MGM. Un contrat de 75 millions de dollars pour trois films, dépassant largement ses gains Twilight.

Amazon MGM a officialisé le choix de Robert Pattinson pour incarner le célèbre agent secret James Bond. Cette annonce marque une rupture définitive avec son passé de vampire séducteur dans la franchise Twilight, qui a dominé sa carrière depuis 2008. Le studio britannique confie désormais les rênes de l'agent 007 à l'acteur britannique, âgé de 40 ans, ouvrant la voie à une nouvelle ère cinématographique.

Détails du contrat de 75 millions de dollars

Le contrat négocié entre Robert Pattinson et le studio Amazon MGM d'une valeur de 75 millions de dollars couvre la réalisation de trois films. Les sources indiquent un salaire initial situé entre 15 et 20 millions de dollars pour le premier volet, augmentant progressivement vers 25 à 35 millions de dollars pour le troisième épisode. Le studio avait initialement souhaité un engagement pour quatre films auprès des candidats au rôle de l'agent 007.

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Le processus de sélection a déjà coûté 1 million de dollars à l'acteur britannique pour la simple participation aux castings. Des estimations supplémentaires suggèrent que la rémunération totale pourrait dépasser la barre des 100 millions de dollars en intégrant les possibles intéressements sur les profits cinématographiques et les nouveaux contrats publicitaires découlant du rôle d'James Bond.

Comparaison avec les gains de la saga Twilight

Cette nouvelle opportunité financière surpasse nettement les revenus générés par sa présence dans la saga Twilight entre 2008 et 2012. Pour le premier film de la série, Robert Pattinson touchait 2 millions de dollars. Son salaire est monté à 25 millions de dollars pour les deux derniers volets, complété par une bonus représentant 7,5% des revenus du box-office. Les films Breaking Dawn ont engrangé plus de 1,5 milliard de dollars au niveau mondial.

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Avec Taylor Lautner et Kristen Stewart, le trio principal aurait perçu un total supérieur à 40 millions de dollars pour les parties une et deux de Breaking Dawn. Les estimations globales situent les gains totaux de Robert Pattinson pour l'ensemble de la franchise Twilight entre 50 et 67,5 millions de dollars, un montant désormais révolu au profit d'un projet d'envergure beaucoup plus lucrative.

Impact financier et stratégie d'Amazon MGM

Le choix de Robert Pattinson s'inscrit dans une stratégie ambitieuse pour revitaliser la licence cinématographique. Le studio vise à transformer le rôle historique en une propriété intellectuelle plus rentable pour son catalogue. L'acteur britannique entre ainsi dans une position de grand vainqueur économique, consolidant son statut de star internationale.

Les perspectives d'avenir restent très optimistes pour la collaboration entre l'acteur et le géant du streaming. La réussite de ces trois premiers volets pourrait mener à une renégociation d'un contrat encore plus avantageux pour une éventuelle poursuite de l'aventure. Cette nouvelle saga promet de redéfinir les standards de rémunération pour les acteurs principaux dans les blockbusters futuristes.