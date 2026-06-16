Robert Mouynet, dernier survivant de l'équipe de France 1958, se souvient de Raymond Kopa et de la camaraderie suédoise

À 96 ans, l'ancien défenseur lyonnais et toulousain Robert Mouynet, dernier témoin vivant de la Coupe du monde 1958, raconte ses souvenirs de Raymond Kopa, de la vie du groupe en Suède et de sa carrière après le tournoi.

Robert Mouynet , 96 ans, est le dernier survivant de l'équipe de France qui a disputé la Coupe du monde 1958 en Suède. Malgré le fait qu'il n'ait pas joué lors du tournoi, il garde un souvenir vif de cet été, surtout grâce à la présence de Raymond Kopa , qu'il décrit comme{{}{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ": il était une star sans faire de spectacle, un numéro 7 discret mais redoutable, tant au Real qu'en sélection.

Mouynet raconte que Kopa, avec sa technique, ses dribbles imprévisibles et ses tirs soudains, a semé la terreur sur les terrains où il passait, même si la plupart des joueurs français, lui y compris, n'avaient pas été appelés à jouer le dernier match de la compétition. Il se souvient également du climat de camaraderie qui régnait dans le groupe : aucune distinction n'était faite entre titulaires et remplaçants, et chacun partageait les moments de détente, que ce soit autour d'une partie de cartes, d'une pêche ou d'une soirée à la salle de rédaction du camp.





Mouynet évoque aussi les coéquipiers qui ont marqué son époque. André Lerond, qu'il décrit comme plus physique que méchant, et Raymond Kaelbel, un défenseur un peu plus dur, figuraient parmi les joueurs qui l'ont accompagné à Lyon et à Toulouse. Il se remémore ses propres débuts dans les clubs amateurs de la région toulousaine - Saint‑Gaudens, Muret, Montauban et Cugnaux - où il a offert tout ce qu'il possédait, maillots et ballons compris.

Une blessure subie à la fin de la saison 1957‑1958 avec l'Olympique Lyonnais, après une collision avec le gardien Claude Hugues, aurait pu mettre fin à son aventure. Le chirurgien de la FFF assurait une récupération rapide, promesse qui ne s'est pas tenue. Malgré cela, Mouynet a choisi de rester avec ses coéquipiers en Suède, acceptant le rôle de remplaçant en tribune, car les remplacements n'étaient alors pas autorisés.





Après la Coupe du monde, Mouynet a poursuivi une carrière modeste mais passionnée, notamment en inscrivant deux buts contre Monaco en novembre 1957, dont un penalty. Il confesse que le club lyonnais a été le lieu où il a le plus été heureux, appréciant la construction du jeu et la réflexion tactique qu'il apportait sur le terrain, ce qu'il résume comme une volonté et une clairvoyance hors du commun.

Les souvenirs d'une période où l'équipe française, sous la direction d'Albert Batteux, croyait progressivement à la victoire, restent gravés : les 13 buts de Just Fontaine, l'entraînement intensif allié à la musculation, et les moments d'encouragement de la France entière, manifestés par des milliers de lettres et de cartes postales. Enfin, Mouynet évoque les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers après 1958 - matchs de bienfaisance, repas à Corte en Corse avec Dominique Colonna, et invitation dans les villes françaises lors de la Coupe du monde 1998 - témoignant d'une solidarité qui a traversé les décennies





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