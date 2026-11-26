Le maire de Béziers condamne les déclarations du candidat Teddy Riner sur la guerre en Ukraine, qualifiant ses propos de scandaleux avant leur rencontre prévue le 27 novembre.

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a vivement réagi aux déclarations controversées du candidat à la présidentielle de 2027, Teddy Riner, concernant le conflit en Ukraine. Cette prise de position publique intervient juste avant la visite officielle que le quintuple champion olympique de judo doit effectuer dans la cité héracléenne ce vendredi 27 novembre.

Une déclaration provocatrice au Salon des Maires

Teddy Riner a suscité la polémique lors du déplacement qu'il a effectué au Salon des Maires. Lors de cet événement, le candidat sans étiquette a exprimé sa volonté d'avancer la date du scrutin présidentiel, invoquant des risques géopolitiques majeurs. Il a déclaré que la situation actuelle avec la Russie présente des signes avant-coureurs inquiétants pour l'avenir.

Also read Teddy Riner : " Ce n'est pas notre guerre " en Ukraine

Le judoka a affirmé être scandalisé par l'envoi de troupes en Ukraine, estimant que la France n'a pas été suffisamment informée de ces mouvements militaires. Il a précisé que cette décision était prise sans calcul politique, se fondant uniquement sur son ressenti face à l'actualité internationale volatile et tendue.

La controverse de la guerre non européenne

L'argument central qui a déclenché la colère de Robert Ménard réside dans la phrase prononcée par Teddy Riner selon laquelle l'Ukraine n'est pas la guerre de la France. Lors de l'échange au Salon des Maires, Riner a contesté l'appartenance de l'Ukraine à l'Union européenne et a remis en question la nature européenne du conflit face à l'intervenant.

Advertisement

Le candidat a ensuite précisé sa vision diplomatique en affirmant que s'il devenait président de la République, il souhaiterait être la personne capable de fédérer les acteurs internationaux. Il se projette comme un acteur clé qui serrerait la main aux belligérants, incluant potentiellement Vladimir Poutine, pour mettre un terme immédiat à cette guerre dévastatrice.

Une colère publique de Robert Ménard

Robert Ménard n'a pas tardé à condamner ces propos, les qualifiant d'outrageants et de scandaleux. Le maire de Béziers a comparé la situation actuelle à celle des jeunes Américains morts lors du débarquement de la Seconde Guerre mondiale, soulignant que ces sacrifices n'étaient pas considérés comme une guerre non-américaine à l'époque. Il a estimé que Teddy Riner manquait de recul historique.

Le maire a également rappelé que la Russie était clairement l'agresseur dans ce conflit, invoquant l'invasion de l'Ukraine il y a cinq ans. Il a qualifié Vladimir Poutine de salopard et a refusé toute forme d'excuse ou de diplomatie qui ignorerait cette réalité fondamentale. Ménard a indiqué que la rencontre à Béziers ne servirait pas de plateforme pour une leçon de morale sur l'Ukraine.

Détails de la visite prévue à Béziers

Malgré cette tension idéologique, Robert Ménard a confirmé qu'il accueillait Teddy Riner à Béziers ce vendredi 27 novembre. Le calendrier de la visite prévoit deux lieux spécifiques pour cette rencontre. Le candidat se rendra d'abord à la prison du Gasquinoy, située dans les environs de la ville.

Advertisement

Ensuite, Teddy Riner visitera la cave coopérative de Cers. Robert Ménard a justifié cette invitation en déclarant qu'il trouvait le candidat sympathique et qu'il possédait une stature importante dans tous les sens du terme. Cette visite se déroule donc dans un contexte de divergences politiques marquées sur la politique étrangère française.

Un contexte politique tendu et isolé

Les propos de Teddy Riner ne sont pas isolés, comme l'a souligné Robert Ménard qui a mentionné que le Rassemble National a également exprimé des critiques similaires. Le maire de Béziers a reproché aux candidats de soutenir la guerre uniquement lorsqu'elle est populaire dans les sondages. Il dénonce une hypocrisie politique face à la durée du conflit.

La déclaration selon laquelle l'Ukraine n'est pas la guerre de l'Europe a été accueillie avec scepticisme par de nombreux observateurs. Robert Ménard a insisté sur l'importance de soutenir les alliés dans les moments difficiles, considérant que l'abandon des partenaires européens serait une faute historique. La rencontre à Béziers se profile donc comme un moment de contraste entre l'amabilité protocolaire et la fermeté des positions politiques.