Le maire de Béziers Robert Ménard qualifie d'horribles les déclarations du candidat Teddy Riner sur l'aide à l'Ukraine et propose une visite sur le front. Décryptage de cette polémique présidentielle.

Le maire de Béziers Robert Ménard a lancé une vive critique publique contre les déclarations du judoka Teddy Riner concernant le soutien financier apporté à l' Ukraine. Invité de BFMTV-RMC ce jeudi 26 novembre, Robert Ménard n'a pas hésité à qualifier les propos du candidat à la présidentielle de « dégoules » et a exprimé son indignation face à la position assumée par le sportif de haut niveau.

Une réaction immédiate après les déclarations de Teddy Riner

La polémique a été déclenchée ce mercredi 25 novembre lors de la déambulation de Teddy Riner au Salon des maires. Le judoka s'est interrogé sur l'envoi de troupes en Ukraine tout en affirmant à l'Agence France-Presse son intention d'arrêter « de donner de l'argent que nous n'avons pas » pour soutenir le pays envahi. Robert Ménard, maire divers droite de Béziers, a jugé que ces propos relevaient soit de l'ignorance, soit d'une erreur majeure, soulignant que Teddy Riner ne savait probablement pas de quoi il parlait.

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Proposition d'un voyage en zone de conflit pour Teddy Riner

En réponse directe à ces prises de position, Robert Ménard a indiqué qu'il comptait aborder ce sujet lors de la visite de Teddy Riner prévue ce vendredi dans sa ville. Le maire de Béziers a formulé une invitation concrète : accompagner le candidat présidentiel jusqu'à la ligne de front. Cette proposition vise à confronter Teddy Riner à la réalité du terrain et à lui faire face aux combattants ukrainiens qui meurent par centaines de milliers selon le maire.

Robert Ménard a exprimé son interrogation sur la capacité de Teddy Riner à comprendre la réalité géopolitique, en lui demandant s'il sait ce que représente la Russie ou qui est réellement M. Poutine. Le maire a martelé que les Ukrainiens se battent d'abord parce qu'ils sont envahis, et défendent des valeurs républicaines fondamentales comme la liberté et la démocratie, des principes opposés à ceux incarnés par la Russie de M. Poutine.

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Un retour de veste déploré par Robert Ménard

Ce vendredi, Teddy Riner se rendra donc à Béziers, où il rencontrera Robert Ménard. L'agenda inclut notamment une visite de la prison de la ville. Bien que le maire ait affirmé ne pas faire partie du comité de soutien du candidat, il le juge sympathique et légitime. L'équipe de Teddy Riner a assuré que la couleur politique de Robert Ménard ne l'empêcherait pas de discuter avec les Français.

Robert Ménard a déploré un retournement de veste de la part du judoka, soulignant que lorsque la défense de l'Ukraine était populaire, tout le monde était pour. Il s'est dit choqué et outré par ce changement de cap, surtout au moment où Teddy Riner assure que ses parrainages pour la présidentielle avancent bien tout en reconnaissant un petit stress. Le candidat se dit ni de droite ni de gauche et prépare son arrivée à Béziers pour continuer sa campagne présidentielle 2027.