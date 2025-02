Robert Kennedy Jr : Le Sénat américain doit voter sur sa nomination à la tête du ministère de la Santé

La nomination de Robert Kennedy Jr, figure controversée pour ses positions antivaccin, à la tête du ministère de la Santé suscite vives inquiétudes et divisions politiques aux Etats-Unis. Le Sénat doit se prononcer jeudi.

Les sénat eurs américains doivent se prononcer jeudi sur la nomination de Robert Kennedy Jr à la tête du ministère de la Santé , une figure critiquée par de nombreux démocrates et scientifiques en raison de ses positions antivaccin. Après une audition tendue et un vote d'étape positif, l'avenir du neveu du président assassiné JFK doit être décidé par l'ensemble des membres du Sénat , conformément à la Constitution américaine.

Cette étape finale se présente favorablement pour cet ancien avocat en droit de l'environnement de 71 ans, qui, malgré la forte opposition des élus démocrates, devrait bénéficier du soutien de la majorité républicaine lors d'un vote prévu à partir de 10h30 locales (15h30 GMT). Sa nomination par Donald Trump suscite vives inquiétudes parmi de nombreux scientifiques et professionnels de la santé qui ont appelé les élus à empêcher sa confirmation, alors que la circulation du virus de la grippe aviaire aux États-Unis ravivet les craintes d'une pandémie. « C'est un homme terrifiant, dangereux, et je pense qu'il fera du mal », alerte auprès de l'AFP Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Pour ce pédiatre, son ascension entraînerait une perte de confiance dans les vaccins, se traduisant par une diminution des taux de vaccination infantile dans le pays, déjà en baisse depuis la pandémie de Covid-19. Cela engendrerait un risque de retour de maladies infectieuses quasi éradiquées comme la rougeole ou la coqueluche. Face à ce risque, les élus détournent le regard, a tonné mercredi la sénatrice démocrate Patty Murray, appelant ses collègues à faire preuve de courage et à voter non.Auditionné fin janvier par une commission de sénateurs, Robert Kennedy Jr a été interrogé par des élus des deux bords sur ses multiples prises de position passées contre les vaccins et son soutien à des théories du complot. Ces dernières années, il s'est fait le relais de nombreuses théories du complot sur les vaccins contre le Covid-19, ainsi que sur de supposés liens entre vaccination et autisme, notamment par l'intermédiaire de l'organisation Children's Health Defense qu'il a cofondée. Il a également déclaré qu'aucun vaccin n'était sûr et efficace et suggéré que le sida pourrait être causé par autre chose que le virus du VIH. Attaqué par les démocrates sur le sujet, RFK Jr a minimisé ses propos passés, assurant de ne pas être antivaccin mais pro-sécurité. Des sénateurs démocrates lui ont également reproché son revirement sur la question de l'avortement. Alors qu'il défendait encore récemment l'idée que les femmes puissent avorter tout au long de leur grossesse, RFK Jr a promis de se ranger derrière l'avis de Donald Trump. Bien que mis en difficulté, le septuagénaire avait obtenu la recommandation de cette mission, dont les 14 membres républicains ont voté pour, et les 13 démocrates contre. Si le Sénat l'approuvait, RFK Jr prendrait la tête d'un ministère employant plus de 80 000 personnes, avec comme programme « rendre à l'Amérique sa santé », un calque du slogan « Make America Great Again » de Donald Trump. Pour ce faire, cet homme à la personnalité insaisissable entend notamment s'attaquer au problème de la malbouffe, un combat qu'il mène depuis longtemps et qui est salué par des personnalités des deux bords de l'échiquier politique. Ex-démocrate et avocat respecté en droit de l'environnement, Robert Kennedy Jr s'était rallié à Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle après avoir été candidat indépendant. Il s'est fait connaître pour sa lutte contre le climatoscepticisme et a notamment plaidé contre le groupe agrochimique Monsanto dans l'affaire du Roundup, un herbicide accusé d'être cancérogène





