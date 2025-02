Robbie Williams Hommage à sa Grand-mère dans son Biopic

Le chanteur britannique Robbie Williams se livre sans tabou dans son biopic *Better Man*, explorant les hauts et les bas de sa carrière, ses excès et surtout sa relation complexe avec sa famille. Le film met en lumière le rôle central joué par sa grand-mère, Betty, qui a été une figure de soutien inconditionnel pour lui tout au long de sa vie.

À l'aube de ses 51 ans, qu'il fête ce jeudi 13 février, Robbie Williams a décidé de se mettre à nu dans son biopic, * Better Man *, au cinéma depuis le 22 janvier. Dans ce film, le chanteur revient sur le début de sa carrière, son acclimatation avec la vie de star, mais aussi ses excès avec la drogue et l'alcool.

Plusieurs personnes de son entourage apparaissent régulièrement à l'écran, comme son père, avec qui il a longtemps entretenu une relation compliquée, sa mère, son ancienne petite amie Nicole Appleton, mais surtout, sa grand-mère, Betty, qui occupe une place centrale dans le long-métrage. Petit, c'est elle qui prend soin de lui quand on le dispute et après le divorce de ses parents. Rien ne change lorsque l'artiste grandit et tombe dans les travers de la célébrité. Dans les colonnes du JDD, au mois de janvier, Robbie Williams évoque d'ailleurs sa relation avec sa défunte grand-mère. «Elle était la représentation du soutien et de l'amour inconditionnels. Car les autres membres de ma famille m’accordaient leur affection uniquement si j’étais sage. J’aurais pu tuer quelqu’un dans la rue, elle aurait certainement soutenu qu’il l’avait mérité ». Robbie Williams : ces nombreux hommages à sa grand-mère. En 1998, alors qu'il est sur le point de monter sur scène, Robbie Williams apprend par téléphone le décès de sa grand-mère, à qui il n'a pas pu faire ses adieux. Une perte qui bouleversera le mari d'Ayda Field. Bien avant de lui rendre un bel hommage dans son biopic, l'interprète de *Feel* s'est fait tatouer la lettre «B» derrière l'une de ses oreilles et a écrit une chanson en son honneur intitulée *Nan's Song*. «Tu as dit que lorsque tu mourrais, tu marcherais avec moi. Tous les jours. Et j’ai commencé à pleurer et à dire s’il te plaît ne parle pas comme ça (...) Et maintenant elle vit au paradis mais je sais qu’ils la laissent sortir pour qu’elle prenne soin de moi», chante-t-il dans ce morceau en anglais. «Ton amour me manque, ta présence me manque mais je te ressens tous les jours», déclare-t-il également dans la chanson. Des paroles touchantes qui témoignent de la relation privilégiée qu'entretenait Robbie Williams avec sa grand-mère.





