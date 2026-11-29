Sébastien Chenu accuse l'extrême gauche et Yonathan Arfi du Crif d'avoir perturbé le meeting du Rassemblement national. Analyse des tensions politiques.

Sébastien Chenu, président du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, a fermement accusé Yonathan Arfi, président du Crif, d'être un adversaire politique direct du parti de Marine Le Pen. Cette déclaration intervient dans le sillage d'un incident majeur ayant entaché la tenue d'une réunion interne du mouvement, révélant une polarisation croissante au sein de l'échiquier politique français.

Perturbation violente du meeting du RN

Le meeting du Rassemblement national a été considérablement perturbé par l'intervention de quelques dizaines de manifestants. Ces derniers se sont regroupés autour du Chalet du Lac, point de ralliement stratégique avant le discours à la jeunesse de Marine Le Pen. La présence de ces groupes extérieurs a directement compromis le déroulement de l'événement, forçant une sécurité renforcée et créant une atmosphère de tension palpable.

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Sébastien Chenu a qualifié ces actes de violences commises par l'extrême gauche mélenchoniste. Selon le dirigeant parlementaire, les jeunes militants du Rassemblement national ont été les victimes directes de cette agressivité. Il tient à établir une distinction claire entre les membres du mouvement et les éléments perturbateurs qu'il assimile à des forces hostiles organisées, cherchant à déstabiliser la campagne.

Tensions politiques et réponses des opposants

Les tensions ne se limitent pas aux actes de violence physique mais s'étendent également aux débats idéologiques intenses. Alexis Corbière, député de L'Après, s'est directement adressé à Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise. Corbière a exprimé son incompréhension face à la stratégie de son homologue, lui demandant s'il croyait réellement pouvoir gagner en les ignorant, qualifiant cette approche de manque de sérieux politique.

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De leur côté, d'autres acteurs politiques utilisent ce contexte pour préciser leur positionnement. Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière, a estimé que Jean-Luc Mélenchon proposait une politique strictement encadrée par le système capitaliste. Elle a souligné qu'elle ne croyait absolument pas à cette approche, affirmant que la société capitaliste devait être changée de fond en comble pour répondre aux colères sociales actuelles.

Impact et perspectives pour la campagne

Cet incident met en lumière les défis logistiques et sécuritaires auxquels sont confrontés les partis majeurs lors de leurs rassemblements publics. Le fait que quelques dizaines de manifestants aient pu encercler le Chalet du Lac avant l'intervention de Marine Le Pen suggère une vulnérabilité dans la gestion des foules et des accès aux lieux de réunion. Cela pourrait influencer les décisions futures en matière de choix de salles et de stratégies de communication.

Parallèlement, des voix comme celle de Raphaël Enthoven, philosophe et essayiste, appellent à ce que les mouvements de colère sociale reviennent à leurs fondamentaux. Cet appel à la retenue idéologique contraste avec les accusations mutuelles entre le Rassemblement national et ses opposants de gauche. La primaire de la droite et du centre reste également un sujet de préoccupation, comme l'a noté Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, pour qui gagner une primaire ne suffit pas à assurer une victoire finale.