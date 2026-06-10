RMC Sport + beIN Sports à 19 €/mois : le pass sport idéal pour suivre la Coupe du Monde

RMC Sport propose son Pass Sport en série limitée à 19 euros par mois seulement, soit 10 € d'économie chaque mois. La Coupe du Monde 2026 débute dès le 11 juin, et tous les matchs sont diffusés en exclusivité sur beIN Sports en France.

RMC Sport + beIN Sports à 19 €/mois : le pass sport idéal pour suivre toute la Coupe du Monde en streaming. L'offre est disponible sans changer d'opérateur, directement depuis l'application RMC Sport sur TV, smartphone, tablette, ordinateur et consoles de jeux, avec un accès immédiat dès la souscription.

À 19 euros par mois, c'est le tarif le plus bas actuellement disponible pour accéder à l'intégralité des matchs de la compétition. Tous les matchs de la Coupe du Monde sont diffusés exclusivement sur beIN Sports, inclus dans ce pass, du premier coup d'envoi jusqu'à la finale. RMC Sport (4 canaux HD) et beIN Sports (10 canaux HD) réunis dans une seule application, sans changer d'opérateur et sans matériel supplémentaire à installer.

TV connectée, smartphone, tablette, PC ou console de jeux, jusqu'à 5 écrans enregistrés et une session active en simultané, idéal pour suivre les matchs partout pendant la compétition. Le Pass Sport 100% digital regroupe l'intégralité des programmes de RMC Sport et beIN Sports dans une seule interface, accessible depuis l'application RMC Sport.

Côté beIN Sports, le bouquet comprend 10 canaux HD couvrant la Coupe du Monde 2026, La Liga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 2, la Coupe de France, le tennis (dont Wimbledon 2026 du 29 juin au 12 juillet) et les résumés des 5 grands championnats européens. Côté RMC Sport, les 4 canaux HD proposent l'UFC en direct, le PFL, Hexagone MMA, la NBA et les grands combats de boxe Top Rank.

Le vrai avantage différenciant de cette offre, c'est son format 100% digital, indépendant de tout opérateur fixe ou mobile. Contrairement aux abonnements TV classiques qui nécessitent une box ou un décodeur satellite, le Pass Sport RMC + beIN Sports fonctionne directement depuis l'application RMC Sport sur n'importe quel écran connecté : TV avec Android TV, Apple TV, Samsung Smart TV ou Chromecast, mais aussi smartphone Android ou iOS, tablette, PC ou console PlayStation et Xbox.

Concrètement, cela signifie que tu peux regarder le quart de finale depuis ton téléphone en déplacement, puis reprendre sur la TV du salon sans manipulation supplémentaire, avec un replay disponible pour les matchs déjà joués. À 19 €/mois, c'est la solution la plus flexible et la moins chère pour ne rater aucun match de la compétition. Une seule session en simultané (même avec 5 écrans, un seul flux).

À 19 € par mois avec un engagement de 12 mois, le Pass Sport RMC + beIN Sports est l'offre la plus cohérente pour suivre l'intégralité de la Coupe du Monde 2026 en streaming, sans contrainte opérateur, sans matériel, et avec un accès immédiat sur tous tes écrans. L'offre est valable jusqu'au 12 juillet 2026, soit exactement jusqu'à la finale : il n'y a aucune raison d'attendre





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