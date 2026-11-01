RMC Poker Show : Riolo, Zoughari, GUKPT et champions de France

Daniel Riolo et Moundir Zoughari animent le poker sur RMC. Découvrez les derniers champions, la finale GUKPT à Londres, les Global Poker Awards et les coulisses du Poker Show.

Chaque dimanche à minuit, l'antenne de RMC consacre une heure dédiée aux passionnés de jeux d'argent et de stratégie sur table. Cette émission emblématique est présentée par Daniel Riolo, qui invite régulièrement Moundir Zoughari pour partager son expertise avec un public avide de conseils techniques. Les téléspectateurs y découvrent l'actualité brûlante des tournois internationaux et nationaux, ainsi que les analyses tactiques d'un joueur professionnel de haut niveau.

La dynamique de l'émission repose sur une alternance entre le divertissement grand public et la technique pure. David Brauman, reconnu comme un fervent amateur de poker, a intégré le panel de jurés pour la prochaine saison de l'émission d'investisseurs Qui veut être mon associé. Cette nomination souligne l'intégration croissante des compétences stratégiques du poker dans les média généralistes français.

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Le retour des champions et de la technique

L'actualité récente met en avant les exploits de Pierre Calamusa, qui a remporté une bague lors des WSOP Circuit à Madrid. Son excitation partagée lors de l'émission témoigne de l'engouement persistant pour les circuits mondiaux. Par ailleurs, l'analyse approfondie d'une main jouée en table finale du Main Event du championnat de France à Aix-en-Provence a révélé la psychologie complexe en jeu, illustrant parfaitement la différence entre un débutant et un expert.

Une analyse détaillée d'un bluff réussi opposant Fahd Boudaouine à Sandro Carucci a également marqué les esprits. Cette séquence, diffusée lors de la table finale, démontre la capacité à faire passer deux paires avec une hauteur As. Fahd Boudaouie, déjà identifié comme champion de France en format six-max, incarne la nouvelle garde des talents français sur la scène internationale.

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L'expansion internationale et les investissements lourds

Le regard se tourne également vers Londres avec Philippe Clément, le directeur du Grosvenor Casino The Victoria. Cet établissement a bénéficié d'un investissement massif de 15 millions de livres sterling pour moderniser ses installations. Cette infusion de capitaux prépare l'arrivée imminente de la Grande Finale du GUKPT, qui se déroulera dans trois semaines sous la direction de son patron.

Cette expansion internationale s'accompagne d'un renouvellement des partenariats médias. L'émission a accueilli en direct du Florida Poker Series Julien Brécard et David Boivert, le fondateur de cette série américaine. Le voyage sur mesure proposé par David Boivert raconte le succès grandissant de son festival, attirant des passionnés du monde entier vers des destinations touristiques et compétitives majeures.

Les distinctions et événements nationaux majeurs

Le panorama français du poker continue de se structurer autour de distinctions prestigieuses et de lieux historiques. La semaine a été marquée par l'attribution de la veste violette à Mateos, confirmé dans son titre de champion de France de poker. Cette reconnaissance symbolique renforce son statut de leader national dans une discipline où la régularité est aussi importante que la chance.

Les Global Poker Awards ont également fait l'objet de discussions approfondies, soulignant la professionnalisation croissante de l'industrie. Parallèlement, des événements tels que le BPT à Deauville et l'UDSO à Annecy restent des rendez-vous incontournables pour les amateurs. Ces compétitions structurent le calendrier national et offrent une vitrine essentielle aux talents émergents du pays.

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Enfin, l'intégralité du RMC Poker Show du 25 octobre 2026 a été retransmise avec une rigueur journalistique particulière. La présence de Fahd Boudaouie en tant qu'ambassadeur de la marque PK9 illustre les synergies entre compétiteurs et sponsors. Ces alliances stratégiques permettent une visibilité accrue pour les tournois et assurent une couverture médiatique permanente pour les passionnés de jeux d'argent sur table.