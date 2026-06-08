RMC Poker Show : Moundir et les champions du circuit WSOP au coeur d'une soirée médiatique

Le 7 juin 2026, le RMC Poker Show a réuni Moundir Zoughari, Axel Bayout, les créateurs d'ELSI et Pierre Calamusa pour discuter de stratégies, d'expériences de tournois et d'innovations technologiques, affirmant son rôle de rendez‑vous hebdomadaire incontournable pour les passionnés de poker francophone.

Le samedi 7 juin 2026, le monde du poker a vibré aux sons d'un nouveau spectacle radiophonique qui a rassemblé plusieurs figures emblématiques du jeu.

Animé par Daniel Riolo, le RMC Poker Show a présenté une session d'une heure en direct, dans laquelle le célèbre Moundir Zoughari, ancien aventurier de télé‑réalité devenu passionné de poker, a partagé son point de vue sans filtre. Au fil des minutes, Moundir a évoqué le dilemme esthétique partagé par certains joueurs : "Être gros et moche avec un bracelet, ou magnifique et musclé sans bracelet ?

" Sa réponse a été immédiate et tranchée, rappelant que le style personnel n'a pas d'incidence sur la capacité à performer aux tables. Cette anecdote a servi de fil conducteur à une discussion plus sérieuse sur les étapes à franchir pour passer de parties amicales à des tournois de prestige, tout en soulignant l'importance de la concentration, de la gestion du stress et du respect des règles du jeu.

Parmi les invités de ce numéro spécial figuraient Axel Bayout, qui a raconté son ascension spectaculaire depuis un buy‑in de 550 dollars jusqu'à la finale du Mini Mystery Millions des WSOP, où il a atteint le palier des 139 500 dollars. Son témoignage a illustré la volatilité du poker professionnel et la nécessité d'une préparation méticuleuse, tant sur le plan technique que mental.

Le show a également accueilli Simon Roboh et Antony Sadoun, les co‑fondateurs de l'application de poker ELSI, qui ont présenté les dernières innovations en matière d'outils d'analyse et de formation en ligne, promettant de démocratiser l'accès à des stratégies de haut niveau. Enfin, Pierre Calamusa, récemment interviewé dans le magazine LEGEND, a partagé son expérience de transition entre les circuits européens et américains, soulignant les différences culturelles et réglementaires entre les tournois.

Tous ces échanges ont convergé vers un message commun : le poker est un sport intellectuel qui exige discipline, adaptation et un œil vigilant sur l'évolution technologique. En plus du plateau principal, le RMC Poker Show a diffusé plusieurs archives mémorables, notamment les intégrales du 31 mai et du 7 juin, où Julien Sitbon a revu les débuts prometteurs de Vegas, Grégory Chochon a offert un aperçu exclusif des coulisses des WSOP, et Romain Lewis a annoncé son départ du Team Winamax après neuf années de collaboration fructueuse.

Le programme a également inclus un brunch spécial animé par Stephen, dédié aux amateurs désireux d'allier détente et apprentissage du jeu. Ces moments ont permis de renforcer la communauté du poker francophone, en créant des ponts entre joueurs amateurs, professionnels et développeurs. En définitive, le RMC Poker Show s'est imposé comme le rendez‑vous incontournable chaque dimanche à minuit, offrant à la fois divertissement, formation et inspiration à tous les passionnés du neuf‑cents‑huit⁰ carré de cartes





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