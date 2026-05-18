RMC Poker Show - Les plus grands tournois de France et d'Europe se disputeront au Partouche Casino Club

Nicolas Burtin, interdit de jeu pendant 3 ans, se remet progressivement au poker avec une certaine réussite. Il se confie sans concessions sue cette leçon de vie, tandis que tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker.

Avec David Djian, restaurateur et 3ème de l'EPT Monte-Carlo pour plus de 350.000 euros, et Benoit Paire, tennisman et enfant terrible du tennis français, qui raconte son sejour sur le Rocher, le RMC Poker Show offre une heure de show en direct chaque dimanche à minuit. Les spectateurs trouveront des conseils d'un joueur professionnel, de l'actualité et d'autres tournois à suivre.

Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC





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