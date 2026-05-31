RMC Poker Show : le rendez‑vous hebdomadaire de poker mise à l'épreuve

Chaque dimanche à minuit, l'émission RMC Poker Show met en scène Daniel Riolo et Moundir Zoughari pour offrir aux passionnés une heure de discussion, parfois imprégnée de la présence de grands noms comme Julien Sitbon, Grégory Chochon ou Romain Lewis.

Tous les dimanches à minuit, le nouveau format du RMC Poker Show s'ouvre sur le terrain du poker, en direct, grâce à la présence du célèbre animateur Daniel Riolo .

Il est accompagné dans cette émission d'une voix complémentaire, celle de Moundir Zoughari, joueur de poker réputé pour ses analyses précises et son expertise de haut niveau. Cette collaboration donne naissance à un moment privilégié pour les amateurs de la partie, où conseils, actualités, stratégies et tournois sont présentés dans la même heure de diffusion. Le rendez‑vous téléphonique les joueurs de tous niveaux leur permet de s'instruire, de les rassurer et de les divertir.

A chaque épisode, les deux animateurs interviewent également des joueurs, des organisateurs et des experts qui offrent un aperçu approfondi des enjeux et changements du circuit international. Dans le dernier épisode diffusé le 31 mai, le RMC Poker Show a réuni des intervenants exceptionnels : Julien Sitbon, réputé pour son des début à Vegas, Grégory Chochon, figure emblématique du World Series of Poker (WSOP), et Romain Lewis, qui a remporté un succès remarquable avant de quitter Winamax après neuf années passées à être un des piliers de cette équipe emblématique.

Chacune de ces personnalités a apporté un éclairage unique sur l'évolution du poker et sur les défis modernes auxquels répond ce sport de compétition. Julien Sitbon, par exemple, a partagé son expérience après être arrivé à 16 places restantes lors d'une des compétitions The Head's Up Championship, où le prix en jeu atteignait 25 000 dollars US.

S'entraînant à la rigueur d'une première série de las Vegas, il a expliqué comment il a combattu la pression et comment il a conduit sa stratégie pour atteindre la finale. Il a illustré son parcours en évoquant les étapes techniques et psychologiques nécessaires pour rester concentré tout en tenant compte des fluctuations de la variance inhérente aux tournois. Grégory Chochon, de son côté, a présenté la logique et les coulisses de la mise en place du WSOP.

Il a notamment mis en lumière la culture du poker, les relations entre les joueurs et les organisateurs et comment le défi de gagner un gros prix doit être abordé à la fois sur le plan mental et technique. Ultimement, de nombreux scénarios de probabilités se sont articulés en un parcours de stratégie, d'intuition et de prise de risques calculés.

Romain Lewis, quant à lui, a conclu l'émission en partant sur le cadre d'une décision historique : annoncer son départ de l'équipe Winamax après près de trois décennies de poker vissées dans l'industrie. En partageant son point de vue sur cette étape, Lewis donnera aux auditeurs une perspective profonde sur ce que la passion du poker signifie, tant sur le plan de la réussite que de la recherche de défis nouveaux.

Cette délibération révèle comment le dialogue, toutes les interactions, permet d'ouvrir la voie à de nouvelles avancées et a inspiré les joueurs à pousser leur créativité. Au fil des émissions, le RMC Poker Show poursuit ce format, proposant régulièrement de nouveaux invités et des analyses complètes à chaque mise. Dans chacun d'eux, on retrouve un mélange unique d'histoire, de techniques de jeu, d'actualités, d'opportunités de paris et de conversation, les trois piliers qui définissent l'émission.

Il devient ainsi un véritable rapport sur le monde du poker, où le rendu en direct assure un rythme chargé d'émotion et de





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