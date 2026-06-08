RMC Poker Show : l'incroyable parcours d'Axel Bayout aux WSOP 2026 et les projets d'ELSI

Dans le RMC Poker Show du 7 juin, retour sur la performance d'Axel Bayout, passé de 550$ à 139.500$ aux WSOP, ainsi que les innovations de l'appli ELSI avec ses fondateurs. Également au programme, l'analyse de l'actualité poker et les débats du brunch de Stephen.

Lors de l'émission RMC Poker Show diffusée le 7 juin, Axel Bayout a raconté son parcours extraordinaire au premier tournoi des WSOP 2026 . Partant d'un modeste buy-in de 550 dollars, il a réalisé une performance remarquable pour terminer à la cinquième place de l'Event #1 Mini Mistery Millions et empocher la somme de 139 500 dollars.

Cette aventure, vécue par ce joueur jusqu'alors peu connu sur la scène internationale, illustre le rêve de tout passionné de poker: transformer un petit investissement en un gain substantiel sur la plus grande scène mondiale. L'émission a également accueilli Simon Roboh et Antony Sadoun, fondateurs de l'application de poker ELSI, venus présenter leur projet innovant qui cherche à démocratiser l'accès au poker en ligne.

Pierre Calamusa, autre invité de marque, a partagé ses réflexions quelques jours après une interview dans l'émission LEGEND. Le rendez-vous poker dominical de RMC, présenté par Daniel Riolo avec Moundir Zoughari, propose chaque semaine une heure de direct mêlant conseils de joueurs professionnels, analyses de l'actualité du poker et discussions sur les tournois en cours.

Le show du 31 mai précédent avait déjà mis en lumière Julien Sitbon, auteur d'un excellent début de série aux WSOP de Vegas, ainsi que Grégory Chochon, directeur des WSOP, et Romain Lewis, qui a annoncé la fin de sa collaboration avec le Team Winamax après neuf années. L'émission inclut également des séquences plus légères comme le 'brunch de Stephen' du dimanche 7 juin, où les animateurs débattent de sujets variés, comme la préférence entre une apparence physique avantageuse sans bracelet WSOP ou un physique moins avantageux mais avec un prestigieux bracelet, question à laquelle Moundir a répondu sans hésitation.

Ce mélange d'informations sérieuses, de témoignages de joueurs et de moments de divertissement fait de ce rendez-vous un pilier de la couverture médiatique francophone du poker





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