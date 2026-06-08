RMC Poker Show du 7 juin : Axel Bayout, ELSI et Pierre Calamusa à l'honneur

Émission complète du RMC Poker Show du 7 juin avec Axel Bayout, cinquième des WSOP, les fondateurs d'ELSI, et Pierre Calamusa. Retour sur une performance exceptionnelle et les innovations du poker en ligne.

Le RMC Poker Show du 7 juin a proposé une émission complète avec la participation d' Axel Bayout , qui a terminé cinquième de l'Event #1 Mini Mistery Millions des WSOP , remportant 139 500 dollars.

Simon Roboh et Antony Sadoun, fondateurs de l'application de poker ELSI, étaient également invités, ainsi que Pierre Calamusa, quelques jours après son interview dans LEGEND. Chaque dimanche à minuit, Daniel Riolo anime une heure de show en direct avec Moundir Zoughari, dédiée aux passionnés de poker. Au programme : conseils d'un joueur professionnel, actualité du poker, tournois à venir ou passés, et toutes les informations utiles pour les amateurs.

Ce rendez-vous hebdomadaire est devenu une référence sur RMC pour tout ce qui concerne l'univers du poker. L'histoire d'Axel Bayout illustre parfaitement les possibilités offertes par les tournois de poker : avec un buy-in de 550 dollars, il a réussi à décrocher une cinquième place lors du premier tournoi des WSOP 2026, lui rapportant la somme conséquente de 139 500 dollars.

Ce parcours, d'un investissement modeste à un gain substantiel, est le rêve de nombreux joueurs et montre que même avec un budget limité, il est possible de briller sur la scène internationale. Les fondateurs de l'application ELSI, Simon Roboh et Antony Sadoun, ont profité de l'émission pour présenter leur projet visant à démocratiser et sécuriser les parties de poker en ligne. ELSI propose une expérience de jeu simplifiée avec des fonctionnalités innovantes adaptées aux joueurs occasionnels et réguliers.

Leur intervention a permis de comprendre les enjeux technologiques et réglementaires dans le secteur du poker en ligne, un domaine en constante évolution. Pierre Calamusa, figure connue du poker français, est revenu sur son récent passage dans l'émission LEGEND, partageant ses impressions et ses projets futurs. Sa présence a ajouté une dimension supplémentaire à l'émission, offrant un point de vue expérimenté sur le circuit professionnel.

Le format du RMC Poker Show, avec son mélange d'information, de divertissement et d'expertise, continue de séduire un large public. Les questions interactives, comme celle sur la préférence entre être gros et moche avec un bracelet ou magnifique et musclé sans bracelet, ont ponctué l'émission d'humour et de débat, illustrant l'ambiance décontractée mais sérieuse de l'émission.

L'émission du 31 mai précédent, avec Julien Sitbon, Grégory Chochon et Romain Lewis, avait déjà marqué les esprits par ses analyses pointues et ses annonces importantes. Le rendez-vous du brunch de Stephen le dimanche 7 juin 2026, de 13h à 15h, a complété l'offre poker du week-end sur RMC.

En somme, cette émission du 7 juin a offert un panorama complet de l'actualité poker, des success stories comme celle d'Axel Bayout aux innovations technologiques avec ELSI, en passant par les analyses des experts et les moments de convivialité qui font le succès du RMC Poker Show depuis des années





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