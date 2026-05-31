RMC Poker Show du 31 mai : Julien Sitbon, Grégory Chochon et Romain Lewis à l'honneur

Dans ce numéro du RMC Poker Show, Julien Sitbon revient sur ses performances aux WSOP, Grégory Chochon explique l'organisation des World Series of Poker, et Romain Lewis annonce son départ du Team Winamax après neuf ans. L'émission traite également d'actualité footballistique et propose ses conseils poker habituels.

L'émission RMC Poker Show du 31 mai a réuni trois invités de marque pour un numéro riche en actualités et en analyses. Julien Sitbon , auteur d'un excellent début de Vegas, a partagé son expérience lors des World Series of Poker, où il a atteint les 16 lefts du Heads-Up Championship à 25 000$, avec plus de 700 000 dollars en jeu.

Grégory Chochon, le patron des WSOP, était également présent pour décrypter l'organisation et les perspectives du plus grand tournoi de poker au monde. Enfin, Romain Lewis a annoncé la fin de son partenariat avec Winamax après neuf années d'une collaboration fructueuse, marquant la fin d'une belle histoire mais le début de nouveaux horizons pour le joueur professionnel.

L'émission, animée par Daniel Riolo avec la complicité de Moundir Zoughari, a également abordé d'autres sujets comme les performances de l'Algérie en vue de la Coupe du Monde, les mouvements de football avec Arsenal et Liverpool, ainsi que les stratégies et conseils pour les passionnés de poker. Ce rendez-vous hebdomadaire demeure une référence pour les amateurs de poker, offrant un mélange d'informations, de discussions et de moments forts comme le récit de Romain Lewis sur son plus beau souvenir au Main Event des WSOP.

La diversité des thèmes abordés, des tournois en cours aux carrières des joueurs, en fait un programme incontournable pour suivre l'actualité du poker et du sport





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