RMC Poker Show du 24/05 : Hugues Mazerolle, vainqueur du Main Event de l'Estoril Poker Fest

L'intégrale du RMC Poker Show du 24/05 avec Hugues Mazerolle, vainqueur de l'Estoril Poker Fest, Mathieu Choffardet, 2ème de l'IPO San Remo, et Stéphane Salette et Erwan Mevel, fondateurs de MyPokerSeries.

Hugues Mazerolle , vainqueur du Main Event de l'Estoril Poker Fest pour 100.000€, a mis 8 bullets avant de s'imposer. Il a été rejoint par Mathieu Choffardet , 2ème de l'IPO San Remo, qui a raconté son expérience.

De plus, Stéphane Salette et Erwan Mevel, les fondateurs de MyPokerSeries, ont expliqué leur nouvelle application Web pour les amoureux de Las Vegas et des WSOP. Enfin, on a également évoqué l'intégrale du RMC Poker Show du 17/05/2026 avec le tennisman Benoit Paire, David Djian et Nicolas Burtin. David Djian a réussi le plus gros deeprun de sa vie en terminant 3ème du Main Event de l'EPT Monte-Carlo pour 368.750 euros.

Benoit Paire, l'enfant terrible du tennis français, s'est mis au poker à l'occasion de l'EPT Monte-Carlo et a raconté son expérience





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