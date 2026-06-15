RMC Poker Show du 14 juin : Analyse de Pecheux, réaction de Ktorza et victoire de Baldon au BPT Paris

L'émission du 14 juin réunit Erwann Pecheux, Maxime Baldon et Philippe Ktorza pour discuter des performances aux WSOP, répondre aux critiques du Partouche Poker Club et partager les enseignements d'une victoire majeure, le tout dans le cadre du RMC Poker Show animé par Daniel Riolo et Moundir Zoughari.

Le 14 juin, RMC Poker Show a diffusé son intégrale hebdomadaire, mettant en lumière trois figures majeures de l'univers du poker professionnel. Erwann Pecheux, qui s'est hissé à la deuxième place du tournoi World Series of Poker ( WSOP ) avec un prize‑pool de 192 000 $, a partagé son analyse des stratégies adoptées lors des grands événements.

Maxime Baldon, champion du récent BPT Paris, a raconté le parcours qui l'a mené à la victoire, évoquant notamment les leçons tirées de ses performances précédentes et la façon dont il compte capitaliser sur ce succès pour la suite de la saison. Enfin, Philippe Ktorza a pris la parole pour répondre aux critiques formulées à l'encontre du Partouche Poker Club, notamment le manque de croupiers et les longues listes d'attente, en détaillant les mesures prises par l'établissement pour améliorer l'expérience des joueurs et garantir un déroulement fluide des tournois.

Dans le même créneau horaire, chaque dimanche à minuit, l'émission animée par Daniel Riolo et Moundir Zoughari continue d'attirer les passionnés de poker grâce à une formule dynamique mêlant conseils de joueurs professionnels, actualités du circuit et analyses des tournois en cours. Cette émission, désormais incontournable sur RMC, propose également des interviews exclusives, comme celle de Maxime Baldon qui, après son sacre sur les Champs‑Élysées, a évoqué la pression ressentie lors de son précédent spectacle et{~}comment il envisage de transformer cette victoire en une impulsion positive pour ses prochains défis.

Les auditeurs bénéficient ainsi d'un aperçu rare des coulisses du poker de haut niveau, ainsi que de recommandations concrètes pour améliorer leur jeu. Par ailleurs, l'émission du 7 juin a offert une rétrospective complète du parcours d'Axel Bayout, qui est passé d'un gain modeste de 550 $ à un impressionnant 139 500 $ en décrochant la cinquième place lors du premier événement #1 Mini Mistery Millions des WSOP 2026.

En compagnie de Simon Roboh et Antony Sadoun, fondateurs de l'application de poker ELSI, et de Pierre Calamusa, fraîchement interviewé pour le magazine LEGEND, Bayout a détaillé les étapes clés de son ascension, les erreurs à éviter et l'importance de la discipline psychologique. Cette séquence a également présenté le brunch dominical animé par Stephen, avec la participation de Jérôme Coppel et Maria Azé, qui ont récapitulé la huitième et dernière étape du Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes 2026, offrant ainsi une perspective locale sur l'évolution du poker en région.

En résumé, RMC Poker Show confirme son rôle de plateforme de référence pour les amateurs et les professionnels du poker, en combinant performances de haut vol, débats constructifs sur l'organisation des tournois et conseils pratiques. L'émission continue de s'enrichir grâce à la participation de figures reconnues du milieu, tout en répondant aux attentes d'un public toujours plus exigeant.





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