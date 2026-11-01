RMC : Les Grandes Gueules du Sport s'affrontent avec David Douillet et Marion Bartoli

Découvrez le programme des Grandes Gueules du Sport sur RMC, animé par Georges Quirino et Christophe Cessieux. Analyse des derniers débats et invités星如 David Douillet, Marion Bartoli et Marc Madiot chaque week-end.

Chaque samedi et dimanche de neuf heures à midi, l'émission Les Grandes Gueules du Sport se diffuser sur la station de radio RMC pour lancer le week-end sportif. L'équipe est conduite par Georges Quirino et Christophe Cessieux qui animent les débats avec une programmation riche en analyses et en informations brûlantes sur l'actualité de la semaine écoulée.

Une équipe de consultants prestigieux

Aux côtés des deux présentateurs principaux, de nombreux consultants de renom du sport français sont invités à participer activement aux discussions et aux débats. Parmi les figures régulières de cette émission phare, on retrouve David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré. Cette diversité d'experts permet d'aborder les sujets sous différents angles et de couvrir un large spectre des disciplines sportives.

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Structure de l'émission et débats intenses

L'émission démarre fort dès neuf heures du matin avec la une, consacrée à l'actualité brûlante du sport. Les animateurs lancent directement les débats sans temps d'échauffement, offrant aux auditeurs des infos, des analyses approfondies et des discussions vives. Le format de l'émission inclut plusieurs segments spécifiques qui marquent le rythme de la diffusion. Le vestiaire des Grandes Gueules est suivi par un débat qui se déroule sur le buzzer, permettant aux participants de s'exprimer rapidement sur des sujets d'actualité.

Jeux interactifs et sujets polémiques

Chaque samedi à onze heures, les Grandes Gueules du Sport font monter le volume en abordant le sujet qui a le plus énervé l'équipe durant la semaine. Les auditeurs sont invités à donner leur avis pour savoir s'ils sont d'accord ou non avec les positions exprimées par les consultants. Ce moment fort de l'émission permet de mesurer le degré de controverse des sujets traités et d'engager une interaction directe avec l'audience. Le jeu des Grandes Gueules du Sport permet également aux auditeurs de se confronter virtuellement aux personnalités invitées.

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Programme de la deuxième heure et conclusions

La deuxième heure de l'émission est consacrée à des affrontements plus structurés et à des jeux interactifs. Les Grandes Gueules s'affrontent sur le Ring, et les auditeurs ont la possibilité de choisir le vainqueur de ces débats. Il est également possible de découvrir la grosse punchline sportive du jour, une citation marquante qui a fait sensation. L'émission propose aussi le segment J'y crois, j'y crois pas, où les consultants partagent leurs hot takes pour le week-end à venir, offrant ainsi une anticipation des événements sportifs.

Actualités récentes et nominations

Le zapping des Grandes Gueules aborde les dernières nouvelles du monde sportif avec des informations précises. Une actualité récente mentionnée dans la dernière ligne droite concerne la nomination de Didier Deschamps. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football figure dans la short list pour un poste à la Juventus. Cette information a été relayée par l'émission le premier novembre, illustrant l'actualité internationale qui fait l'objet des débats quotidiens des consultants.