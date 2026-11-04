RMC L'After Foot Réagît aux Résultats Européens et Défaite Lensoise le 4 Novembre

L'équipe de RMC L'After Foot du 4 novembre 2023 analyse la déroute de Lens, les prestations européennes et les opinions tranchées des chroniqueurs sur les matchs récents.

La chronique sportive française a marqué le coup le 4 novembre avec une édition spéciale de L'After Foot diffusée sur RMC. Le programme de radio du sport a consacré une partie significative de son antenne à l'analyse des performances décevantes de plusieurs grandes équipes, en mettant l'accent sur la défaite cinglante du Racing Club de Lens et les résultats contrastés en compétitions continentales. Cette séance de questions-réactions a permis de déconstruire les tactiques et les choix stratégiques des entraîneurs respectifs.

Réactions Chaudes Après la Déroute Lensoise

L'intervention de l'ancien joueur et chroniqueur Nicolas Cahuzac a servi de point de départ à la polémique dans le studio. L'émission a réagi avec véhémence aux prises de position de Cahuzac concernant la performance de l'RC Lens, qualifiée de déroute par la presse spécialisée. Les animateurs et les chroniqueurs présents ont estimé nécessaire de nuancer ou de contester directement les arguments avancés par l'expert, illustrant la nature directe et souvent conflictuelle des débats qui animent cette émission phare depuis plus de deux décennies.

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Analyses Critiques des Matchs Européens

Le plateau a également consacré un temps important au tour d'Europe, offrant un décryptage fin des rencontres récentes. Daniel Riolo s'est montré particulièrement sévère envers la prestation de l'Stade Rennais face à l'Olympiakos, exprimant une désapprobation totale sur la façon dont le match a été géré par l'entraîneur. Parallèlement, d'autres chroniqueurs ont partagé leurs ressentis sur la Bundesliga et la Premier League. Polo a exprimé sa satisfaction devant la victoire de Borussia Dortmund, tandis que Julien a mis en lumière des failles structurelles au sein de la défense de Liverpool.

Positionnements Tranchés sur Allegri et le Football Actuel

Les débats ont atteint un niveau de tension notable avec les critiques formulées à l'encontre de l'entraîneur Massimiliano Allegri. Daniele, l'un des spécialistes du football italien présents dans l'équipe, a choisi de s'en prendre directement à la méthodologie de l'coach de la Juventus FC. Cette hostilité affichée s'inscrit dans une dynamique plus large où les chroniqueurs de L'After Foot n'hésitent pas à challenger l'opinion dominante ou les choix techniques des staffs médicaux et techniques des clubs majeurs, offrant aux auditeurs un contre-point souvent brut.

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Tribute et Structure de l'Émission du Soir

Au-delà des critiques sportives, l'émission du 4 novembre a rendu un dernier hommage touchant à Carlo Molinari. Cette séquence solennielle a permis de rappeler la contribution historique de ce figure du journalisme sportif, ajoutant une dimension humaine à la grille des programmes. La structure de l'antenne a suivi le rituel habituel, avec une première partie animée par Nicolas Jamain et une équipe de chroniqueurs historiques, suivie du cœur de l'émission par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo.

Rythme et Grille Horaires de L'After Foot

L'organisation de cette soirée de football a respecté la segmentation temporelle emblématique de la marque RMC. De 20h00 à 22h00, l'émission Génération After, présentée par Nicolas Jamain, a préparé le terrain avec Walid Acherchour et Kevin Diaz. La tranche 22h00 à minuit a vu le retour des piliers Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, assurant la continuité d'un format qui reste la référence des débats foot en France, mêlant analyse technique et débat d'opinion sans filtre pour les auditeurs.